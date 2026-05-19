Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ATOSS Software
Tagesperformance: +13,62 %
Platz 1
Performance 1M: -0,91 %
Ottobock
Tagesperformance: -11,38 %
Platz 2
Performance 1M: -8,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ottobock
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Ottobock. Fundamentale Signale bleiben positiv: 2025 Umsatz ~1,6 Mrd €, EBITDA >€415 Mio, 110 Mio€ Akquisition (Blatchford Norway) aus laufendem Cashflow, Analysten wie UBS/Jefferies bleibe Buy. Skepsis wegen Finanzierung/ Bilanz, Grizzly Short-Position. Keine konkrete Zahl zur Kursentwicklung der letzten 14 Tage genannt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -11,27 %
Platz 3
Performance 1M: +29,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zur SMA Solar ist das Sentiment gemischt. Befürworter nennen Trendwende-Anzeichen, Verbesserungen bei Umsatz (+4%) und EBITDA (+6%), plus Auftragsbestand (+9,3%) und Chartanstieg. Skeptiker verweisen auf Verluste, Bilanzschwäche, Fördermittel-/China-Abhängigkeit und Korrektur-Risiko. Die 14-Tage-Entwicklung bleibt volatil; Kursverdopplung in wenigen Monaten wird diskutiert.
Nemetschek
Tagesperformance: +9,31 %
Platz 4
Performance 1M: -2,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert gemischtes bis bullisches Nemetschek-Sentiment. Mehrere Posts rechnen mit Fortsetzung der Aufwärtsbewegung nach einer mittelfristigen Korrektur; Potenziale um +50% werden genannt. Einige warten auf Bestätigung, andere setzen auf weitere Dynamik. Buy-Rating von Berenberg (Ziel 115 €) untermauert Upside. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
HENSOLDT
Tagesperformance: +7,85 %
Platz 5
Performance 1M: -1,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu HENSOLDT. Kurzfristig Optimismus dank starkem Auftragsbestand (≈9,8 Mrd. €), Umsatz Q1‑2026 +25% und stabiler Guidance; Kurs um ca. 74 € (70–75 €). Bewertung hoch (Forward-KGV ca. 40). Risiken: Lieferketten, politische Abhängigkeiten, Cashflow-Volatilität. Fazit: attraktiv, aber anspruchsvoll.
Nordex
Tagesperformance: -6,82 %
Platz 6
Performance 1M: -2,71 %
SAP
Tagesperformance: +5,99 %
Platz 7
Performance 1M: +3,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das Anleger-Sentiment zu SAP ist gemischt. Mehrere Beiträge sehen eine jüngste Aufwärtsdynamik (Sapphire-Konferenz) und charttechnische Beobachtungen (50- und 200-Tage-Durchschnitt, Widerstände). Andere betonen, dass Charttechnik allein wenig aussagekräftig ist und Fundamentaldaten wichtiger bleiben. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht numerisch angegeben; wallstreetONLINE wird namentlich als Referenz genannt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 8
Performance 1M: +29,87 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 9
Performance 1M: +25,44 %
Jenoptik
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 10
Performance 1M: +29,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Jenoptik überwiegend bullish. Q1-2026: Auftragseingang +74% auf 356,9 Mio., Umsatz 241,2 Mio. leicht rückläufig, EBITDA 44,4 Mio. (+22,5%), Nettogewinn +80%. Kurs steigt; Allzeithoch bei 41,96 €. 14-Tage-Performance positiv. Hoher Optimismus ist in der Bewertung enthalten; Analysten könnten Gewinnziele erhöhen, wenn die Dynamik anhält.
TeamViewer
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 11
Performance 1M: +15,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, teils positives Sentiment zu TeamViewer. Kurs-Auftrieb sichtbar: aktuell ca. 16 €, Fairwert ca. 12 €, Einstieg um 10 €. Short-Quoten sanken (ca. 0,60% gestern; Qube/AQR). 1E-Übernahme wird als strategisch sinnvoll gesehen, doch Preis, Integration und Governance-Bedenken bleiben. Erwartung: Weiteres Aufwärts-Potenzial bis ca. 20 €, Verkäufe unter 20 € eher riskant.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 12
Performance 1M: +33,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon überwiegend bullisch. Zielvorstellungen liegen bei rund 70 €+, Citi erhöhtes Kursziel auf 80 € (Buy). Die 14-Tage-Entwicklung bewegt sich grob zwischen 64,9 € und 70 €, mit Aufwärtsimpuls. KGV 2026 ca. 37 wird als hoch bewertet, dennoch sehen Anleger Infineon als Absicherung gegen Taiwan-Konflikte. Insgesamt konstruktiver, fundamentaler Blick.
Qiagen
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 13
Performance 1M: -15,48 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 14
Performance 1M: +1,35 %
