Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 19.05.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SAP
Tagesperformance: +6,25 %
Tagesperformance: +6,25 %
Platz 1
Performance 1M: +3,93 %
Performance 1M: +3,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das Anleger-Sentiment zu SAP ist gemischt. Mehrere Beiträge sehen eine jüngste Aufwärtsdynamik (Sapphire-Konferenz) und charttechnische Beobachtungen (50- und 200-Tage-Durchschnitt, Widerstände). Andere betonen, dass Charttechnik allein wenig aussagekräftig ist und Fundamentaldaten wichtiger bleiben. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht numerisch angegeben; wallstreetONLINE wird namentlich als Referenz genannt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +4,70 %
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 2
Performance 1M: -3,16 %
Performance 1M: -3,16 %
Ferrari
Tagesperformance: +4,13 %
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 3
Performance 1M: -9,07 %
Performance 1M: -9,07 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 4
Performance 1M: -6,93 %
Performance 1M: -6,93 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 5
Performance 1M: -8,45 %
Performance 1M: -8,45 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 6
Performance 1M: -3,76 %
Performance 1M: -3,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu Siemens Energy. Negativer Impuls durch Fundament-Risse und Kurs um ca. 170 EUR. Gegenpole: potenzielle Großaufträge aus Regierungsplänen für Gaskraftwerke und ein Kursziel von 200 EUR bis 2026. Insgesamt bleibt die Lage volatil; Fokus liegt auf Fundamentaldaten, technischer Situation und PV/Wind-Dunkelflaute.
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 7
Performance 1M: -8,37 %
Performance 1M: -8,37 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 8
Performance 1M: -8,51 %
Performance 1M: -8,51 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 9
Performance 1M: +33,21 %
Performance 1M: +33,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon überwiegend bullisch. Zielvorstellungen liegen bei rund 70 €+, Citi erhöhtes Kursziel auf 80 € (Buy). Die 14-Tage-Entwicklung bewegt sich grob zwischen 64,9 € und 70 €, mit Aufwärtsimpuls. KGV 2026 ca. 37 wird als hoch bewertet, dennoch sehen Anleger Infineon als Absicherung gegen Taiwan-Konflikte. Insgesamt konstruktiver, fundamentaler Blick.
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