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    ROUNDUP 2

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    Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie dreht ins Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz +4,8% auf 41,8 Mrd USD vergleichbar +0,6 Prozent
    • Gewinn -4,2% auf 3,3 Mrd USD bereinigtes EPS 3,43
    • Kunden verschieben Projekte wegen hoher Zinsen
    ROUNDUP 2 - Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie dreht ins Plus
    Foto: Zoran Karapancev - stock.adobe.com

    (neu: Kurs)

    ATLANTA (dpa-AFX) - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat im ersten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis zum 3. Mai zwar um 4,8 Prozent auf knapp 41,8 Milliarden US-Dollar (35,9 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse aber nur um 0,6 Prozent gewachsen. Damit verfehlte der Konzern die Erwartungen der Analysten, ergebnisseitig schlug sich Home Depot aber besser als gedacht.

    Die Aktie gab zum Handelsstart in den USA zunächst als Dow-Schlusslicht um bis zu 3,6 Prozent nach. Zuletzt berappelte sich der Kurs aber und legte moderat zu.

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    "Unsere Ergebnisse für das erste Quartal entsprachen unseren Erwartungen", sagte Unternehmenschef Ted Decker laut Mitteilung. Die Nachfrage habe sich ähnlich entwickelt wie im vergangenen Geschäftsjahr. Seit längerem bremsen vor allem die hohen Kreditkosten die Ausgaben für Renovierungs- und Modernisierungsprojekte.

    Die Kunden "schieben größere Projekte weiterhin auf", sagte Finanzvorstand Richard McPhail. Home Depot beobachte die steigenden Kraftstoffpreise und Hypothekenzinsen genau, auch wenn sich bislang das Konsumentenverhalten nicht verändert habe. Es sei noch zu früh, um abzuschätzen, inwieweit die Preise für die Produkte der Baumarktkette aufgrund von höheren Kraftstoffpreisen steigen werden, fügte er hinzu.

    Derweil hat Home Depot Anträge auf Zollrückerstattungen gestellt. Bislang habe das Unternehmen einen "unwesentlichen" Betrag erhalten, sagte McPhail. Der Konzern gehe nicht davon aus, dass die Rückzahlungen einen "Nettovorteil" bringen werden. Das oberste Gericht der Vereinigten Staaten hatte viele von US-Präsident Donald Trumps Zöllen für unrechtmäßig erklärt. Unternehmen können erhobene Zölle auf Importe in die USA zuzüglich Zinsen nun zurückfordern.

    Unter dem Strich fiel bei Home Depot im Auftaktquartal der Gewinn um 4,2 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Dollar. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie ging um 3,7 Prozent auf 3,43 Dollar zurück. Die Branchenbeobachter hatten hier mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.

    Für das laufende Geschäftsjahr peilen die US-Amerikaner weiterhin ein Umsatzplus von 2,5 bis 4,5 Prozent an. Dabei sollen die Erlöse auf vergleichbarer Basis im besten Fall um zwei Prozent wachsen, im ungünstigsten Fall stagnieren. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um bis zu 4 Prozent zulegen, kann aber auch beim Vorjahreswert von 14,69 Dollar je Aktie herauskommen./mne/tav/jha/

    The Home Depot

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    ISIN:US4370761029WKN:866953
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Home Depot Aktie

    Die The Home Depot Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 260,2 auf Tradegate (19. Mai 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Home Depot Aktie um -5,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von The Home Depot bezifferte sich zuletzt auf 258,27 Mrd..

    The Home Depot zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 9,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00US-Dollar.




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