Eurokurs fällt unter 1,16 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag unter 1,16 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1595 Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1620 (Montag: 1,1648) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8605 (0,8585) Euro.

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten mit Blick auf den Iran-Krieg bleibt hoch. "Wir müssen uns möglicherweise an den Gedanken gewöhnen, dass trotz aller Bemühungen eine erneute Eskalation im Nahostkonflikt wahrscheinlicher sein könnte als die ersehnte Deeskalation", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Der Markt scheine dies ähnlich zu sehen. US-Präsident Donald Trump verzichtete vorerst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran.