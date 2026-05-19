Stroeer - Aktie stürzt ab -7,39 % - 19.05.2026

Die Stroeer Aktie notiert aktuell bei 35,83€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,39 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,86 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute bei der Stroeer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Ströer ist ein führender deutscher Außenwerber und Digitalvermarkter. Kern: Out-of-Home-Werbung (Plakate, City-Light-Poster, digitale Screens), Online- und Dialogmarketing. Starke Präsenz in Deutschland, Fokus auf datengetriebene Kampagnen. Wichtige Wettbewerber: JCDecaux, Wall, APG, Goldbach. USP: dichtes OOH-Netz, Kombination aus Außenwerbung, Digital und Performance-Marketing aus einer Hand.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Stroeer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,79 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um -0,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Stroeer +4,59 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,08 % geändert.

Stroeer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,49 % 1 Monat +3,49 % 3 Monate +11,79 % 1 Jahr -24,95 %

Informationen zur Stroeer Aktie

Stand: 19.05.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,05 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Publicis Groupe, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs und Co.

Publicis Groupe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,33 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Plus, mit +0,12 %.

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Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.