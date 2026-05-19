Kreise
Blackstone zieht sich bei Gebot für Ströer zurück - Kurs sackt ab
- Blackstone zieht sich aus Ströer-Übernahme zurück
- Ströer-Aktien fielen um bis zu 10 Prozent
- I Squared prüfte Gebot in Höhe von 2,5 Mrd
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Private-Equity-Gesellschaft Blackstone ist Kreisen zufolge nicht mehr an einer möglichen Übernahme des deutschen Werbungs- und Medienkonzerns Ströer interessiert. Blackstone habe sich aus einer Investorengruppe um I Squared zurückgezogen, die eine Übernahme von Ströer geprüft habe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ströer-Aktien sackten daraufhin um bis zu 10 Prozent auf 34,70 Euro ab.
Einem Bloomberg-Bericht von Anfang Mai zufolge erwog das I-Squared-Konsortium, ein Gebot in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro für Ströer abzugeben. Eine Aktie des Unternehmens wäre dabei mit etwa 45 Euro pro Aktie bewertet worden. I Squared überlege nun den nächsten Schritt, hieß es in dem Bloomberg-Bericht vom Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Beratungen dauerten an, und es sei nicht sicher, ob ein Angebot abgegeben werde.
Vertreter von Blackstone und I Squared lehnten eine Stellungnahme ab. Ströer war für eine Stellungnahme laut Bloomberg zunächst nicht erreichbar./jha/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,08 % und einem Kurs von 34,80 auf Tradegate (19. Mai 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -11,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +2,92 %/+54,37 % bedeutet.
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Die Bieter wollen anscheinend nur das OOH Geschäft. Der Deal wäre so in der Struktur einfacher, weil die Zustimmung zu 75% in der HV reicht. Kaufen sie die ganze Firma, brauchen sie einen BGAV bzw. Squeeze Out um unbehelligt agieren zu können und die strukturmaßnahmen ziehen sich ewig und sind nicht vor juristischen Scharmützeln gefeiht.
Und die digitale Technik....mittels KI und Big Data die öffentlichen Digitalwerbeflächen immer besser bespielbar.....die Masse der Smartphones hat "Open Source" wenn es um ALLE Daten und Aktionen darauf geht, auch Bewegungsdaten...Surfdaten.....Kaufkraft und Hobbys der IP.....Wohnsitz...Arbeitsort.....
Wow - da bin ich aber platt. Schmalzl vor der Zeit gegangen und viele Wochen später erst gemeldet? Und der CFO nach wenigen Jahren auch ruckzuck raus? Das riecht nicht gut aus meiner Sicht.