Blackstone zieht sich bei Gebot für Ströer zurück - Kurs sackt ab

Vertreter von Blackstone und I Squared lehnten eine Stellungnahme ab. Ströer war für eine Stellungnahme laut Bloomberg zunächst nicht erreichbar./jha/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,08 % und einem Kurs von 34,80 auf Tradegate (19. Mai 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -11,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +2,92 %/+54,37 % bedeutet.