Zahl der Kreuzfahrtgäste erreicht Höchststand

Was bedeutet es für TUI – insbesondere für 2026/27 – dass erst 36% vom Jet Fuel gehedget sind?

Welches P&L Risiko in EUR terms bedeuten die ungehedgten Exposures?

Was bedeutet der Inflationsanstieg für die Reisebudgets der Menschen?

Was bedeutet der Ausfall der Kreuzfahrten im Nahen Osten für TUI?

Verdient man mit einer „Stockholm im Oktober Cruise“ Alternative ähnlich viel?

Was bedeutet der (temporäre) Ausfall der Transit Hubs in Doha, AD und Dubai?

Was bedeutet der Iran-Krieg für die Urlaubsregion VAE, QT, Oman mittelfristig?

Gibt es einen Impact auf die Regionen Türkei, Ägypten, Zypern und wenn ja, wie lange?

Was bedeutet das geänderte Buchungsverhalten (wesentlich später) für TUI(s Liquidität)?

Was bedeutet der jüngste (Iran-Krieg-getriebene) Zinsanstieg für TUI?

Wie hoch ist tatsächlich das Risiko einer Kerosinknappheit?

Was bedeutet die gekürzte Guidance für die nächste Dividende?

Wird TUI in 2026/27 wieder in die Mittelfrist-Guidance „reinlaufen“, sprich: die 1,4 Mrd. EBIT im letzten Jahr + 2x 7-10% EBIT Anstieg oder wird 2026/27 nur eine Rückkehr zu 2024/25 sein?

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Mir gehen so viele Fragen durch den Kopf als Ergebnis des Iran-Kriegs seit Ende Februar (übrigens: ergebnisoffen! Kann man ja ggfs auch alles positiv beantworten). Und diese wären es mE wirklich wert, diskutiert zu werden – gerade da hier auch einige kluge Köpfe unterwegs sind und zusätzlich noch ein Reisebürobesitzer, der Kundenverhalten live miterlebt.





Aber was passiert im Forum? LV, LV, LV, LV Theorie, LV, ganz viele Ausrufezeichen hinter Postings mit LV Inhalt, LV und LV. Selbst nach den Zahlen kaum Diskussionen zu den Zahlen. Ach ja, recht selten, aber ab und zu noch wilde ich-kaufe-mir-nen-Wolf-nach-Kamikaze-Klumpenrisiko-Investments und Klassiker a la „bei dem Level kann man nichts falsch machen“, auch wenn der Chart zeigt, dass man seit drei Jahren alles/vieles falsch gemacht hat. Der Besitz von 51k Aktien eines dauerhaften Underperformers an der Börse wird dann als Beleg eines aktiven Denkprozesses angeführt.

Für mich wird das alles immer uninteressanter hier und die meistens sinnbefreiten LV Diskussionen mit null Erkenntnisgewinn und null Akzeptanz der Fakten zerstören hier jegliche Diskussion. Habe mich jetzt mal fast 10 Tage zurückgehalten und das tut gut. Versuche, mich da weiterhin dran zu halten und wünsche Euch viel Glück – sowohl mit dem Kurs als auch mit den LVs...äh, „der Mafia“ ;-)