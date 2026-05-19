ROUNDUP
Zahl der Kreuzfahrtgäste erreicht Höchststand
- Rekord mit rund 1,51 Millionen Kreuzfahrtgästen
- Zunahme 4,1% zum Vorjahr und 13,5% über 2019 insgesamt
- Deutschland Rang drei in der EU mit jedem sechsten Start
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Kreuzfahrtgäste in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf einen Rekord gestiegen. Rund 1,51 Millionen Urlauber starteten eine Hochseekreuzfahrt von einem deutschen Hafen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Zum Jahr zuvor entspricht das einer Zunahme um 4,1 Prozent.
Von 2019 auf 2020 waren die Passagierzahlen wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen eingebrochen. Seit 2020 stiegen sie Jahr für Jahr. Die jüngsten Passagierzahlen liegen 13,5 Prozent über denen des Vor-Pandemie-Jahres 2019.
Der Kreuzfahrtexperte und Rektor der Hochschule Bremerhaven, Alexis Papathanassis, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die anhaltende Nachfrage nach Kreuzfahrten sei auf das Servicekonzept der Branche zurückzuführen. "Transport, Unterkunft, Gastronomie und Freizeitangebote werden in einem Produkt gebündelt." Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei zudem attraktiv.
Auf EU-Ebene stehen bislang nur Zahlen für 2024 zur Verfügung. EU-weit starteten nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat 8,73 Millionen Menschen eine Hochseekreuzfahrt. Jeder sechste Reisende begann diese in Deutschland. Unter den EU-Staaten lag Deutschland damit auf Rang drei. Die meisten Passagiere gingen in Italien an Bord, gefolgt von Spanien.
Das Statistische Bundesamt hat für die Auswertung allein Kreuzfahrtschiffe berücksichtigt, die rein touristische Erlebnisse vermitteln. Flusskreuzfahrten wurden nicht berücksichtigt. Schiffe im normalen Fährbetrieb und Frachtschiffe mit einigen wenigen Kabinen wurden ausgeschlossen./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 21,96 auf Tradegate (05. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,00 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,23 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +57,13 %/+41,42 % bedeutet.
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Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
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Du verstehst mal wieder nicht, worauf ich hinauswill. Natürlich kann niemand diese Fragen im Detail beantworten, selbst TUI und die Analysten nicht. Es geht darum, dass das aber die wesentlich interessanteren Postings/Diskussionen wären als diese >2.000 meistens von Dir losgetretenen sinnbefreiten LV Postings pro Jahr, die jede Wurzelbehandlung als angehehme Alternative erscheinen lassen.
Wenn der Ölpreis die nächsten 1-2 Jahre bei über 100 USD bleiben sollte, kostet das TUI dann 100, 200 oder 400 Mio p.a.? Und wenn er „nur“ auf 80 USD fällt? Was kann man davon an die Kunden weitergeben? Der Reaktor hat doch neulich schon mal ne Grobschätzung abgegeben. Ist der Iran-Krieg nur ein einmaliges Event in diesem Jahr oder hat er mittelfristige Folgen? Wenn du einen Stammkunden hast, der letztes Jahr 4k bezahlt hat und die gleiche Reise nun 5k kostet – sagt der „mach et trotzdem, Otze“ oder sucht der nach einer Alternative? Darüber kann man doch diskutieren, oder nicht? Geht aber nicht, weil das Forum feindlich übernommen wurde.
Und Dein erster Satz zeigt leider, wie völlig sinnlos diese Diskussion ist. Denn jede, wirkliche jede Aussage über LVs in den letzten Jahren ist völlig bei Dir abgeperlt. Marshall Wace zB ist bei Hello Fresh seit 2020 „dauer-short“, wir reden von sechs Jahren. Bei TUI mE short seit 2023. Was bringt Dich zu dem Gedanken, dass die demnächst covern müssen? Ist es nicht eher so, dass die einen langfristigen Underperformer an der Börse identifzieren und das ausnutzen – zB im Rahmen einer 130/30 Strategie? Kennst Du die Gegenposition der Shorts?
Klick mal auf „Durchsuchen“, Filter nach Deinem Namen und gib in der Suchmaske mal „covern“ ein. Und dann sag mir bitte, dass Du nicht selber laut lachen musst.....try it!
Was bedeutet es für TUI – insbesondere für 2026/27 – dass erst 36% vom Jet Fuel gehedget sind?
Welches P&L Risiko in EUR terms bedeuten die ungehedgten Exposures?
Was bedeutet der Inflationsanstieg für die Reisebudgets der Menschen?
Was bedeutet der Ausfall der Kreuzfahrten im Nahen Osten für TUI?
Verdient man mit einer „Stockholm im Oktober Cruise“ Alternative ähnlich viel?
Was bedeutet der (temporäre) Ausfall der Transit Hubs in Doha, AD und Dubai?
Was bedeutet der Iran-Krieg für die Urlaubsregion VAE, QT, Oman mittelfristig?
Gibt es einen Impact auf die Regionen Türkei, Ägypten, Zypern und wenn ja, wie lange?
Was bedeutet das geänderte Buchungsverhalten (wesentlich später) für TUI(s Liquidität)?
Was bedeutet der jüngste (Iran-Krieg-getriebene) Zinsanstieg für TUI?
Wie hoch ist tatsächlich das Risiko einer Kerosinknappheit?
Was bedeutet die gekürzte Guidance für die nächste Dividende?
Wird TUI in 2026/27 wieder in die Mittelfrist-Guidance „reinlaufen“, sprich: die 1,4 Mrd. EBIT im letzten Jahr + 2x 7-10% EBIT Anstieg oder wird 2026/27 nur eine Rückkehr zu 2024/25 sein?
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Aber was passiert im Forum? LV, LV, LV, LV Theorie, LV, ganz viele Ausrufezeichen hinter Postings mit LV Inhalt, LV und LV. Selbst nach den Zahlen kaum Diskussionen zu den Zahlen. Ach ja, recht selten, aber ab und zu noch wilde ich-kaufe-mir-nen-Wolf-nach-Kamikaze-Klumpenrisiko-Investments und Klassiker a la „bei dem Level kann man nichts falsch machen“, auch wenn der Chart zeigt, dass man seit drei Jahren alles/vieles falsch gemacht hat. Der Besitz von 51k Aktien eines dauerhaften Underperformers an der Börse wird dann als Beleg eines aktiven Denkprozesses angeführt.
Laaaaangweilig seit Jahren den selben Bullshit zu lesen.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gif