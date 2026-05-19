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    Teurer Dünger

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    EU-Kommission will Bauern mehr Geld geben

    Für Sie zusammengefasst
    • EU will Bauern finanzielle Hilfe bei Düngerpreisen
    • Maßnahmen zur Reduzierung von Importabhängigkeit
    • Förderung effizienterer Düngetechnik und Methoden
    Teurer Dünger - EU-Kommission will Bauern mehr Geld geben
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    STRASSBURG (dpa-AFX) - Angesichts steigender Düngemittelpreise will die EU-Kommission Europas Bauern finanziell stärker unterstützen. Noch vor dem Sommer will die Brüsseler Behörde ein Unterstützungspaket vorlegen, wie sie mitteilte. Wie viel Geld zusätzlich an die Landwirte und Landwirtinnen fließen soll, war zunächst nicht bekannt.

    Neben mehr finanziellen Mitteln will die Kommission mit zahlreichen weiteren Vorhaben dafür sorgen, die Versorgung mit bezahlbaren Düngemitteln kurz- und langfristig zu sichern, Treibhausgasemissionen zu senken und die Importabhängigkeit zu reduzieren.

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    Europas Landwirtschaft hängt bei Düngemitteln von Importen ab

    Denn bislang ist Europas Landwirtschaft stark auf Importe von Mineraldüngern und deren Rohstoffen - Harnstoff, Ammoniak, Rohphosphat - angewiesen. Die jüngsten Lieferunterbrechungen und Preisschwankungen hätten Landwirte in ganz Europa zunehmend unter Druck gesetzt und die Anfälligkeit Europas gegenüber externen Schocks in der Düngemittelversorgung offengelegt, so die Kommission.

    Insbesondere der Preis für Stickstoffdünger ist stark von Erdgas abhängig und angesichts des Kriegs im Nahen Osten und der Sperrung der Straße von Hormus gestiegen. So war Stickstoffdünger in der EU im April nach Angaben der EU-Kommission rund 70 Prozent teurer als im Durchschnitt 2024.

    Kommission plant mehrere Maßnahmen

    Die Kommission will daher in nächster Zeit auch neue Regeln vorschlagen, damit die Mitgliedsstaaten noch vorhandene Fördergelder aus dem milliardenschweren Topf der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) besser nutzen können - etwa durch flexiblere Vorauszahlungen oder Unterstützung für Investitionen in moderne Düngetechnik. Gleichzeitig sollen Landwirte etwa mit nährstoffeffizienteren Anbaumethoden so arbeiten, dass weniger Düngemittel eingesetzt wird. Im Rahmen der geplanten Überprüfung des Treibhausgashandelssystems ETS soll untersucht werden, wie der Düngemittelindustrie mehr Spielraum gegeben werden kann.

    EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, die anhaltende Krise bei fossilen Brennstoffen zeige, dass Klimaschutz und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit miteinander verbunden seien. "Mit diesem Aktionsplan investieren wir in eine stärkere europäische Düngemittelindustrie, unterstützen europäische Landwirte und beschleunigen Innovationen für nachhaltige, heimische Lösungen."/wea/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 14,86 auf Tradegate (19. Mai 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -1,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -32,93 %/+0,60 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die K+S-Aktie: Diskussion über stagnierenden Kurs trotz steigender Düngerpreise, enttäuschend niedrige Dividende (0,07 €) und unklare Ausschüttungspolitik; höhere Gehälter/Boni belasten die Kosten; Kritik an mangelhafter Unternehmenskommunikation; Debatte, ob die Aktie genug korrigiert hat; Cashflow-Payout wird mit ~40% genannt; Sorge vor Wettbewerbsdruck, der Kurse unter 5 € bringen könnte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber K+S eingestellt.

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