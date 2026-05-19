Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.498,60USD pro Feinunze und notiert damit -1,48 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 74,22USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,45 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 110,81USD und verzeichnet ein Plus von +1,38 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 103,67USD und verzeichnet ein Plus von +1,10 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.352,00 USD -4,05 % Platin 1.933,00 USD -2,57 % Kupfer London Rolling 13.382,56 USD -1,38 % Aluminium 3.632,81 PKT +1,11 % Erdgas 3,090 USD +2,13 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -4,45 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.05.26, 17:29 Uhr.