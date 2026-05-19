ROUNDUP/Aktien New York
Schwache Halbleiter ziehen Nasdaq tiefer ins Minus
- US-Börsen nach verhaltenem Wochenbeginn mit Verlusten
- Hohe Ölpreise schüren Inflationsängste wegen Konflikt
- Schwache Halbleitertitel belasten Nasdaq 100 und Nvidia
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach einem verhaltenen Wochenbeginn am Dienstag Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich knapp anderthalb Stunden nach Handelsbeginn mit einem Minus von 0,44 Prozent auf 49.468 Punkte vergleichsweise robust. Er hatte am Vortag als einziges der wichtigen Börsenbarometer mit einem Plus geschlossen. Der marktbreite S&P 500 weitete derweil mit zuletzt 7.335 Punkten sein Minus auf 0,92 Prozent aus. Noch schlechter sah es beim Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Kursrückgang um 1,39 Prozent auf 28.591 Punkte aus. Hier belasteten vor allem die schwachen Halbleitertitel.
Eine Fortsetzung der vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) getragenen Erholungsrally, die Ende März begonnen hatte, lässt damit weiter auf sich warten. Dass US-Präsident Donald Trump zunächst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran verzichtet hat, hatte schon am Montag letztlich nur wenig Auftrieb gegeben. Das gilt auch für iranische Medienberichte, wonach die USA dazu bereit seien, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen. Die Ölpreise sind seitdem zwar etwas gesunken, liegen aber weiter auf einem sehr hohen Niveau, was Inflationsängste schürt.
"Anleger sehnen ein Ende des Konflikts im Nahen Osten herbei", sagte Dan Coatsworth, Marktstratege beim britischen Anbieter von Online-Investmentplattformen AJ Bell. Dies dürfte dazu beitragen, die Ölpreise zu senken, die Spekulationen über Zinserhöhungen zu dämpfen und den Fokus wieder auf das Wirtschaftswachstum zu lenken. Bislang ziehe sich der Konflikt aber weiter hin, was die Anleger verunsichere.
Im Dow egalisierten die Aktien von Home Depot nach einem schwachen Start und einem Tief seit November 2023 zuletzt ihre Verluste. Die Baumarktkette hatte im ersten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Ergebnisseitig schlug sie sich aber besser als gedacht.
Dagegen belegten Halbleitertitel mit deutlichen Kursverlusten hintere Plätze im Nasdaq 100. Angesichts der Rally seit Jahresbeginn seien Gewinnmitnahmen keine Überraschung, kommentierte Aktienstratege Roger Lee von der Investmentbank Cavendish. Seagate , Qualcomm und AMD verloren zwischen 4,6 und 5,2 Prozent. Nvidia hielten sich mit minus 1,1 Prozent noch vergleichsweise gut. Der Ki-Chip-Riese legt am Mittwoch nach Börsenschluss seine mit Spannung erwarteten Zahlen für das erste Quartal vor.
Dass die Alphabet Tochter Google zusammen mit dem Finanzinvestor Blackstone Rechenzentren für KI aufbauen will, half den Aktien beider Unternehmen wenig: Während die A-Aktien von Alphabet 2 Prozent verloren, sanken Blackstone um 1,4 Prozent.
Amer Sports stiegen indes um 4,6 Prozent. Der Hersteller von Sportartikeln hob die Jahresprognose an. Zudem übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen.
Hyperliquid Strategies profitierten von Gerüchten, wonach die US-Börsenaufsicht den Handel mit Krypto-Versionen von Aktien vorbereite: Für die Titel ging es um 7,9 Prozent nach oben.
Die Papiere von Agilysys legten einen Kurssprung von knapp 20 Prozent hin, nachdem der Software-Anbieter für das Gastgewerbe Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Die Aktien des Vermögensverwalters XP gaben indes nach Geschäftszahlen um 4,7 Prozent nach./gl/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 352 auf Tradegate (19. Mai 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,75 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +14,49 %/+56,12 % bedeutet.
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Hallo
Dividenden-Depot vonHS im April 2026
- Organon & Co. Inc.: die starke Tagesentwicklung einmal mit über +15% und später nochmal mit über +30% standen im direkten Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch einen indischen Pharmakonzern.
- Intel Corp.: ein massives Übertreffen des erwarteten Umsatzes und des Gewinns bei den Quartalszahlen führte zu deutlich über +20% Tagesplus und später entdeckte ich zwei Mal weitere +10% Tageszwachs, weil Apple eine TSMC‑Alternative suchte und nochmals weil Intel neue AI‑Chips ankündigte.
- Dow Inc.: Der Tagesrückgang von -10% schien mit der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus im Iran-Krieg und sinkenden Preisen zusammen zu hängen.
- LyondellBasell Industries N.V.: die -10% Verlust resultierenden aus schwächeren Quartalszahlen.
- IBM Corp.: für die fast -10% Rückgang waren ebenfalls die Quartalszahlen mit schwächeren Umsätzen verantwortlich.
- Alexandria Real Estate Equities Inc.: Die über -10% weniger waren auch hier die Quartalszahlen, verbunden mit schächeren Analystenbewertungen.
Vielleicht gab es noch mehr solche extreme Tagesschwankungen, die mir aber vielleicht entgangen waren...?
Bei den TOP-5-Aktien[/green] kam es im Vergleich zum Vormonat im ersten Monat des zweiten Quartals 2026 zu folgenden Veränderungen bei der Jahresperformance:
Leider befinden sich noch nicht so viele Aktien der Top-Monats-Performer in meinem Depot. Bei denen hatte sich Organon & Co. Inc. im April 2026 sogar von -13,63% Jahresverlust ins Plus hoch katapultiert. Dow Inc. und Equinor ASA gaben ab, hielten sich aber dennoch in den TOP 5, während LyondellBasell Industries N.V. mit +71,78% auf Platz 6 (2.) zurückfiel. Für Petroleo Brasileiro SA reichte selbst eine Verbesserung auf +63,36% Jahresplus nur noch für Platz 8 (5.).
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
Shelly Group Aktie……WKN: A2DGX9 ISIN: BG1100003166
https://www.onvista.de/news/2026/05-12-roundup-shelly-steigert-gewinn-deutlich-aktienkurs-steigt-deutlich-0-10-26510950?utm_source=ov&utm_medium=android%20app&utm_campaign=share
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260513135352-shelly-26-02.png
2026-05-13 SOFIA (dpa-AFX) - Shelly hat zum Jahresstart dank eines verbesserten Produktmix und bilanzieller Änderungen deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 30,4 Prozent auf 8,6 Millionen Euro, wie das seit April im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mitteilte. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.
Am Vormittag kletterte der Kurs viereinhalb Prozent auf 62,70 Euro nach oben. Mit dem Anstieg baute das Papier die Gewinne seit dem Zwischentief im März auf fast 40 Prozent aus. Seit April 2025 hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Das Unternehmen kommt auf einen Börsenwert von etwas mehr als 1,1 Milliarden Euro.
Unter dem Strich sprang der Gewinn um ein Drittel auf 7,5 Millionen Euro hoch. Mitte April hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von 26 Prozent auf 33,3 Millionen Euro bekanntgegeben.
Das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2026 werde sich weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren, hieß es in der Mitteilung weiter. Shelly verwies auf geplante Produkteinführungen im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte.
Außerdem sei die internationale Vertriebsstruktur gestärkt worden, so habe das Installateur-Netzwerk im ersten Quartal um 1.400 auf 6.700 Mitglieder zugelegt. Shelly rechnet für 2026 weiter mit einem Umsatz von 195 bis 205 Millionen Euro und einem operativen Gewinn von 47 bis 52 Millionen Euro.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS