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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Schwache Halbleiter ziehen Nasdaq tiefer ins Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen nach verhaltenem Wochenbeginn mit Verlusten
    • Hohe Ölpreise schüren Inflationsängste wegen Konflikt
    • Schwache Halbleitertitel belasten Nasdaq 100 und Nvidia
    ROUNDUP/Aktien New York - Schwache Halbleiter ziehen Nasdaq tiefer ins Minus
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach einem verhaltenen Wochenbeginn am Dienstag Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich knapp anderthalb Stunden nach Handelsbeginn mit einem Minus von 0,44 Prozent auf 49.468 Punkte vergleichsweise robust. Er hatte am Vortag als einziges der wichtigen Börsenbarometer mit einem Plus geschlossen. Der marktbreite S&P 500 weitete derweil mit zuletzt 7.335 Punkten sein Minus auf 0,92 Prozent aus. Noch schlechter sah es beim Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Kursrückgang um 1,39 Prozent auf 28.591 Punkte aus. Hier belasteten vor allem die schwachen Halbleitertitel.

    Eine Fortsetzung der vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) getragenen Erholungsrally, die Ende März begonnen hatte, lässt damit weiter auf sich warten. Dass US-Präsident Donald Trump zunächst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran verzichtet hat, hatte schon am Montag letztlich nur wenig Auftrieb gegeben. Das gilt auch für iranische Medienberichte, wonach die USA dazu bereit seien, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen. Die Ölpreise sind seitdem zwar etwas gesunken, liegen aber weiter auf einem sehr hohen Niveau, was Inflationsängste schürt.

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    "Anleger sehnen ein Ende des Konflikts im Nahen Osten herbei", sagte Dan Coatsworth, Marktstratege beim britischen Anbieter von Online-Investmentplattformen AJ Bell. Dies dürfte dazu beitragen, die Ölpreise zu senken, die Spekulationen über Zinserhöhungen zu dämpfen und den Fokus wieder auf das Wirtschaftswachstum zu lenken. Bislang ziehe sich der Konflikt aber weiter hin, was die Anleger verunsichere.

    Im Dow egalisierten die Aktien von Home Depot nach einem schwachen Start und einem Tief seit November 2023 zuletzt ihre Verluste. Die Baumarktkette hatte im ersten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Ergebnisseitig schlug sie sich aber besser als gedacht.

    Dagegen belegten Halbleitertitel mit deutlichen Kursverlusten hintere Plätze im Nasdaq 100. Angesichts der Rally seit Jahresbeginn seien Gewinnmitnahmen keine Überraschung, kommentierte Aktienstratege Roger Lee von der Investmentbank Cavendish. Seagate , Qualcomm und AMD verloren zwischen 4,6 und 5,2 Prozent. Nvidia hielten sich mit minus 1,1 Prozent noch vergleichsweise gut. Der Ki-Chip-Riese legt am Mittwoch nach Börsenschluss seine mit Spannung erwarteten Zahlen für das erste Quartal vor.

    Dass die Alphabet Tochter Google zusammen mit dem Finanzinvestor Blackstone Rechenzentren für KI aufbauen will, half den Aktien beider Unternehmen wenig: Während die A-Aktien von Alphabet 2 Prozent verloren, sanken Blackstone um 1,4 Prozent.

    Amer Sports stiegen indes um 4,6 Prozent. Der Hersteller von Sportartikeln hob die Jahresprognose an. Zudem übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen.

    Hyperliquid Strategies profitierten von Gerüchten, wonach die US-Börsenaufsicht den Handel mit Krypto-Versionen von Aktien vorbereite: Für die Titel ging es um 7,9 Prozent nach oben.

    Die Papiere von Agilysys legten einen Kurssprung von knapp 20 Prozent hin, nachdem der Software-Anbieter für das Gastgewerbe Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Die Aktien des Vermögensverwalters XP gaben indes nach Geschäftszahlen um 4,7 Prozent nach./gl/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 352 auf Tradegate (19. Mai 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +14,49 %/+56,12 % bedeutet.




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