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    Osisko Development ernennt Vizepräsidenten für nachhaltige Entwicklung

    Osisko Development ernennt Vizepräsidenten für nachhaltige Entwicklung
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Montreal, Québec, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“) https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... freut sich, die Ernennung von Herrn Greg Perrins zum Vizepräsidenten für nachhaltige Entwicklung mit Wirkung zum 18. Mai 2026 bekannt zu geben.

     

    „Wir freuen uns, Greg im Team von Osisko Development willkommen zu heißen, wo sein fundiertes Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Beziehungen zu indigenen Völkern sowie der Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor in British Columbia unseren Ansatz zur nachhaltigen Projektentwicklung weiter stärken werden“, erklärte Sean Roosen, Vorsitzender und CEO.

     

    Herr Perrins ist ein Experte für indigene Beziehungen mit über 15 Jahren Erfahrung in Führungspositionen im Rohstoffsektor in British Columbia. Zuletzt war er als Senior Manager für indigene Beziehungen bei BC Hydro, einem voll integrierten öffentlichen Versorgungsunternehmen, tätig, wo er Initiativen zur Zusammenarbeit und zum Beziehungsaufbau mit indigenen Völkern in der gesamten Provinz unterstützte. Vor seiner Tätigkeit bei BC Hydro verbrachte Herr Perrins den Großteil seiner Karriere im Dienst der Provinz British Columbia, unter anderem in Funktionen beim Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation, beim Ministerium für indigene Beziehungen und Versöhnung sowie bei der BC Oil and Gas Commission. Herr Perrins hat einen Master-Abschluss in Public Administration von der University of Victoria, einen Bachelor-Abschluss in Sozialarbeit von der Dalhousie University und einen Bachelor of Arts von der University of Regina.

     

    ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

     

    Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugemeinden mit regionalem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts, des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts im Zentrum von British Columbia, Kanada, zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und den Ausbau der Mineralvorkommen.

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