Kursverluste - Iran-Krieg verunsichert weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag kräftig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,31 Prozent auf 123,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,18 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die etwas gefallenen Ölpreise stützten die Anleihekurse nicht. US-Präsident Donald Trump verzichtet nach eigenen Angaben vorerst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Die Unsicherheit über das weitere Vorgehen bleibt aber hoch.