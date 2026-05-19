Deutsche Anleihen
Kursverluste - Iran-Krieg verunsichert weiter
- Kurse deutscher Staatsanleihen deutlich gefallen
- Rendite zehnjähriger Bundesanleihe bei 3,18 Prozent
- EZB wird wegen steigender Inflation Leitzinsen anheben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag kräftig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,31 Prozent auf 123,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,18 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.
Die etwas gefallenen Ölpreise stützten die Anleihekurse nicht. US-Präsident Donald Trump verzichtet nach eigenen Angaben vorerst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Die Unsicherheit über das weitere Vorgehen bleibt aber hoch.
Die Finanzminister der führenden westlichen Industriestaaten (G7) pochen auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten bremse Wachstum, schüre Inflation und setze die Lieferketten für Energie, Nahrungsmittel und Düngemittel unter Druck, hieß es in einer Abschlusserklärung.
Die wachsenden Inflationsgefahren wirken sich laut Experten auch auf die Geldpolitik der Notenbanken aus. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) wird erwartet, dass sie angesichts steigender Inflationsgefahren die Leitzinsen anheben wird. Bei der US-Notenbank Fed wird erwartet, dass sie auf Leitzinssenkungen verzichtet./jsl/jha/
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.