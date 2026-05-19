Erholung geht weiter - Trump schiebt Iran-Angriff auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag den Schwung vom Wochenauftakt mitgenommen. Allerdings gab er einen Großteil der Gewinne am Nachmittag wieder ab. Gut kam bei Anlegern an, dass US-Präsident Donald Trump einen angeblich geplanten Angriff auf den Iran vertagt hat. Schon am Montag hatte sich im Verlauf Hoffnung auf eine Annäherung in den Verhandlungen breit gemacht, nachdem der Leitindex unter der Last hoher Ölpreise zunächst abgetaucht war.

Der Dax beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,38 Prozent bei 24.400,65 Zählern. Damit näherte sich der Leitindex der runden Marke von 25.000 Punkten weiter an, die er letztmals vor knapp zwei Wochen getestet hatte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab dagegen um 0,34 Prozent auf 31.331,71 Punkte nach.

Am Vorabend hatte Trump verlauten lassen, dass er einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran auf Bitten mehrerer Golfstaaten vorerst abgesagt habe. Es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb der US-Präsident auf der Plattform Truth Social. Allerdings haben mehrere Golfstaaten-Vertreter dem "Wall Street Journal" zufolge erklärt, ihnen sei der von Trump erwähnte angebliche Plan für einen Angriff auf den Iran nicht bekannt./bek/jha/



