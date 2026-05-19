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    AP Technologies übernimmt Blueacre Technology und erweitert seine Katheterplattform um Nitinol und Präzisionslaserbearbeitung

    Durch die Übernahme erweitert AP Technologies seine vertikal integrierte Katheterplattform um Nitinol und Präzisionslaserbearbeitung. Dundalk, Irland, wird als erster europäischer Standort Teil des Netzwerks der Kompetenzzentren des Unternehmens.

     

    SINGAPUR UND DUNDALK, IRLAND / ACCESS Newswire / 19. Mai 2026 / AP Technologies, ein vertikal integrierter Auftragsfertiger von Kathetern und medizinischen Schläuchen, gab heute die Übernahme von Blueacre Technology bekannt, einem in Dundalk, Irland, ansässigen Spezialisten für Lasermikrobearbeitung und Nitinolverarbeitung für die Medizinprodukteindustrie. Die Übernahme etabliert den ersten europäischen Standort von AP Technologies in Irlands Medtech-Korridor und erweitert die Katheterplattform des Unternehmens um laserbearbeitete Metallkomponenten, die in minimalinvasiven Geräten der nächsten Generation zum Einsatz kommen. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

     

     

    Blueacre bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Lasermikrobearbeitung und Nitinolverarbeitung für die medizinische Industrie mit, darunter Femtosekunden- und Pikosekunden-Laserschneiden, Laserschweißen, Elektropolieren und Rapid Prototyping vor Ort. Diese Kompetenzen ergänzen nun das Angebot von AP Technologies an PTFE-geätzten Linern, FEP-Schrumpfschläuchen, geflochtenen und gewickelten Schäften sowie fertigen Katheterbaugruppen.

     

    Das kombinierte Angebot ermöglicht es OEM-Partnern, Hybridkatheter- und Einführsystemprogramme über einen einzigen Lieferanten zu entwickeln, wobei sowohl bei polymeren als auch bei metallischen Prozessen technische Präzision gewährleistet ist.

     

    „Diese Übernahme markiert den ersten Schritt zum Ausbau unserer Plattform für fortschrittliche Kathetertechnologien und erweitert unsere vertikal integrierten Katheterkompetenzen um Nitinol und Präzisionslaserbearbeitung“, sagte Charles Tang, Chief Executive Officer von AP Technologies. „Wir freuen uns außerdem sehr über die Partnerschaft mit David Gillen, dem Gründer von Blueacre Technology, dessen technische Brillanz und Innovationskraft ihn zu einer enormen Bereicherung für unser Team machen. Gemeinsam sind wir bestens aufgestellt, um die Zukunft der Herstellung minimalinvasiver Medizinprodukte mitzugestalten.“

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
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