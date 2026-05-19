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    Der Börsen-Tag

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    DAX tritt auf der Stelle – TecDAX glänzt, US-Börsen rutschen ab

    Zwischen roten Vorzeichen an der Wall Street und robuster Tech-Stärke in Deutschland: Die heutigen Indizes zeigen ein spannendes Wechselspiel aus Verlusten und überraschenden Gewinnern.

    Der Börsen-Tag - DAX tritt auf der Stelle – TecDAX glänzt, US-Börsen rutschen ab
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Verlusten an den Leitbörsen und einer auffälligen Stärke im deutschen Technologiesektor. In Deutschland notiert der Leitindex DAX nahezu unverändert. Er steht aktuell bei 24.389,59 Punkten und liegt mit -0,01 Prozent minimal im Minus. Deutlich schwächer präsentieren sich hingegen die Nebenwerteindizes: Der MDAX fällt auf 31.297,71 Punkte und verliert damit 1,24 Prozent. Ähnlich sieht es im SDAX aus, der bei 18.261,54 Punkten um 1,20 Prozent nachgibt. Ein Kontrast dazu ist der TecDAX: Der Technologieindex kann sich dem Abwärtstrend entziehen und steigt um 0,38 Prozent auf 3.896,61 Punkte. Damit zeigt sich der deutsche Technologiesektor robuster als die klassischen Industrie- und Nebenwerte. An der Wall Street dominieren dagegen die roten Vorzeichen. Der Dow Jones steht bei 49.504,35 Punkten und verliert 0,36 Prozent. Noch deutlicher unter Druck steht der breiter gefasste S&P 500, der auf 7.357,48 Punkte zurückfällt und 0,63 Prozent einbüßt. Insgesamt entwickeln sich die deutschen Standardwerte heute stabiler als die US-Leitindizes, während die deutschen Nebenwerte stärker unter Druck stehen. Positiv heraus sticht der TecDAX, der als einziger der betrachteten Indizes im Plus notiert.

    DAX

    Im DAX führen SAP (+5.43%), Qiagen (+2.93%) und Rheinmetall (+2.71%) die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite liegen Heidelberg Materials (-2.04%), Brenntag (-2.23%) und Continental (-3.29%). Die Tagesgewinner übertreffen die Verluste deutlich: Spitzenwerte bis +5.43% gegenüber Tiefstwerten bis -3.29%.

    MDAX

    Im MDAX stechen Nemetschek (+9.80%), HENSOLDT (+7.63%) und TKMS (+6.30%) hervor. Demgegenüber schwächeln Hochtief (-4.34%), Nordex (-6.41%) und Stroeer (-10.65%). Die MDAX-Spitzen liegen deutlich im zweistelligen Bereich nach oben (bis +9.80%), während Stroeer mit -10.65% den stärksten Absturz im Index verzeichnet.

    SDAX

    Im SDAX sind ATOSS Software (+14.35%), Springer Nature (+5.94%) und SFC Energy (+5.12%) die Topwerte. Die größten Verluste melden NORMA Group (-6.48%), SMA Solar Technology (-9.71%) und Ottobock (-10.82%). ATOSS führt das Feld mit einem klaren Vorsprung an; Ottobock ist mit -10.82% der härteste Verlierer im SDAX.

    TecDAX

    Im TecDAX dominieren ATOSS Software (+14.35%), Nemetschek (+9.80%) und HENSOLDT (+7.63%). Auf der anderen Seite liegen Nordex (-6.41%), SMA Solar Technology (-9.71%) und Ottobock (-10.82%). Tech-Schwergewichte zeigen starke Auf- und Abwärtsbewegungen, mit ATOSS als klarer Ausreißer nach oben und Ottobock/SMA als deutliche Verlierer.

    Dow Jones

    Im Dow Jones führen Amgen (+1.82%), Merck & Co (+1.70%) und Salesforce (+1.16%) die Gewinnerliste an. 3M (-2.08%), Cisco Systems (-2.92%) und Amazon (-3.33%) bilden die Flopwerte. Die US-Bluechips zeigen moderat positive Tops gegenüber moderaten Rücksetzern bei den größten Verlierern.

    S&P 500

    Im S&P 500 gehören Kroger (+4.28%), Becton Dickinson (+3.27%) und Danaher (+3.03%) zu den stärksten Titeln. Die größten Verluste verzeichnen Albemarle (-4.44%), Qualcomm (-4.54%) und Akamai Technologies (-4.83%). Die positiven Spitzen liegen bei bis zu +4.28%, während die schlimmsten Rückgänge knapp unter -5% notieren.

    Übergreifende Beobachtungen

    ATOSS Software ist sowohl im SDAX als auch im TecDAX der stärkste Gewinner (+14.35%), gefolgt von Nemetschek (+9.80%) und HENSOLDT (+7.63%), die in mehreren Indizes vorne liegen. Als größte Verlierer tauchen Ottobock (-10.82%) und Stroeer (-10.65%) in mehreren Listings auf, während SMA Solar Technology (-9.71%) und Nordex (-6.41%) ebenfalls mehrfach schwächeln. Insgesamt übersteigen in mehreren Indizes die Spitzengewinne die stärksten Verluste, insbesondere bei Technologie- und Small-Cap-Titeln.


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