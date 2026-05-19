Carvana Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -6,07 % - 19.05.2026

Die Carvana Registered (A) Aktie ist bisher um -6,07 % auf 53,40€ gefallen. Das sind -3,45 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Carvana Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,59 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,07 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Carvana revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt durch eine innovative Online-Plattform, die den Kaufprozess vereinfacht und den Kundenkomfort erhöht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Carvana Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,95 %.

Allein seit letzter Woche ist die Carvana Registered (A) Aktie damit um -17,90 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Carvana Registered (A) einen Rückgang von -22,48 %.

Während Carvana Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,75 %.

Carvana Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,90 % 1 Monat -19,04 % 3 Monate +15,95 % 1 Jahr +5,33 %

Informationen zur Carvana Registered (A) Aktie

Stand: 19.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 716 Mio. Carvana Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,46 Mrd.EUR € wert.

Carvana Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carvana Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carvana Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.