Aktien Europa Schluss
Knappe Gewinne - SMI in der Schweiz legt stärker zu
- Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 nur minimal im Plus
- Anleger bleiben wegen Nahostkonflikt vorsichtig
- Schweizer SMI mit Plus dank Nestlé und Novartis
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag mehrheitlich wenig von der Stelle gekommen. Angesichts schwächelnder US-Börsen behauptete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 letztlich nur ein Plus von 0,04 Prozent auf 5.851,16 Punkte.
Die Entwicklung der verschiedenen Branchen zeigte, dass auch die Anleger in Europa mit Blick auf den anhaltenden Nahost-Konflikt eher vorsichtig bleiben und derzeit auf defensive Titel setzen.
Außerhalb der Eurozone ging es für den britischen FTSE 100 um 0,07 Prozent auf 10.330,55 Punkte hoch. Derweil schaffte der schweizerische SMI dank der Kursstärke der defensiven Schwergewichte Nestle und Novartis ein Plus von 0,94 Prozent auf 13.364,80 Punkte./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 130,2 auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +5,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 224,41 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -15,18 %/+14,63 % bedeutet.