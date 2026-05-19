Knappe Gewinne - SMI in der Schweiz legt stärker zu

Außerhalb der Eurozone ging es für den britischen FTSE 100 um 0,07 Prozent auf 10.330,55 Punkte hoch. Derweil schaffte der schweizerische SMI dank der Kursstärke der defensiven Schwergewichte Nestle und Novartis ein Plus von 0,94 Prozent auf 13.364,80 Punkte./gl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 130,2 auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +5,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 224,41 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,70CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -15,18 %/+14,63 % bedeutet.