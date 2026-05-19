Hill's Pet Nutrition kündigt das Hill's Global Symposium 2026 an - "Healthy Skin Starts From Within" - Erforschung der Darm-Haut-Achse

BASEL, Schweiz, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hill's Pet Nutrition (Hill's), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich wissenschaftlich fundierter Tierernährung, kündigte heute das bevorstehende Hill's Global Symposium 2026 an, das vom 22. bis 24. Juni in Phuket, Thailand stattfindet und weltweit per Livestream übertragen wird. Das Symposium ist eine der größten kostenlosen globalen Fortbildungsmöglichkeiten für Tierärzte und bringt führende Veterinärexperten zusammen, um die Bedeutung der Ernährung zu erörtern und zu diskutieren, wie diese das Mikrobiom stärken und so die Hautgesundheit unterstützen kann.

Die virtuelle Anmeldung ist kostenlos und steht ab sofort Tierärzten in ganz Europa offen, um Zugang zu den neuesten Erkenntnissen und Ernährungsstrategien für die Haut- und Magen-Darm-Gesundheit zu erhalten

Die Anmeldung für die Veranstaltung mit dem Titel „Gesunde Haut beginnt von innen" ist ab sofort möglich. Das jährliche Symposium baut auf Hills fundierten Forschungen im Bereich des Mikrobioms und der Ernährung auf und untersucht die Zusammenhänge zwischen Darm- und Hautgesundheit. Teilnehmer können über einen weltweiten Livestream der Hill's Veterinary Academy teilnehmen. Die virtuelle Anmeldung bietet zudem nach Abschluss der Live-Veranstaltung On-Demand-Zugriff auf alle Sitzungen.

Um sich virtuell für das Hill's Global Symposium anzumelden, besuchen Sie den unten stehenden Anmeldelink für Ihr Land:

Belgien (Französisch)

Belgien (Niederländisch)

Zypern

Tschechische Republik

Dänemark

Finnland

Frankreich

Deutschland

Griechenland

Ungarn

Italien

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Portugal

Rumänien

Spanien

Schweden

Türkei

Ukraine

Vereinigtes Königreich

„Das diesjährige Hill's Global Symposium verdeutlicht das Engagement von Hill's, Fachleute durch erstklassige Fortbildungen zu den neuesten Forschungsergebnissen und Trends zu unterstützen", sagte Dr. Jolle Kirpensteijn, Global Chief Veterinary Officer bei Hill's Pet Nutrition. „Wir bei Hill's glauben an die Kraft des Mikrobioms und dessen Einfluss auf die allgemeine Gesundheit von Haustieren und sind stolz darauf, Tierärzten die neuesten Innovationen zur Behandlung komplexer Haut- und Magen-Darm-Erkrankungen an die Hand zu geben."