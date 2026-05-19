DZ BANK stuft WALMART auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum des Onlinehandels und margenstarke Zusatzgeschäfte sicherten die Marktposition des US-Einzelhändlers ab, schrieb Katharina Schmenger am Dienstag. Sie erwartet am 21. Mai gute Quartalszahlen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 erscheine konservativ und könnte im weiteren Jahresverlauf angehoben werden./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 116,4EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

