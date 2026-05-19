Keine Entscheidung zu US-Truppenabbau in Polen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Das US-Verteidigungsministerium hat nach Angaben von Polens Regierung keine Entscheidung zu einer Truppenreduzierung in dem Nato-Land getroffen. Dies habe er im Gespräch mit seinem amerikanischen Amtskollegen Pete Hegseth erfahren, schrieb Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf X. "Der US-Kriegsminister hat bestätigt, dass sich das Engagement der USA für die Verteidigung und Sicherheit Polens nicht ändert."

In der vergangenen Woche hatte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen Beamten des Pentagons berichtet, dass das US-Verteidigungsministerium die Entsendung der Kampfbrigade von 4.000 Soldaten nach Europa gestoppt habe. Die Entscheidung dazu sei bei einem Treffen des Europa-Kommandos der US-Streitkräfte (Eucom) und Teilen des US-Heeres kommuniziert worden. Eigentlich war demnach erwartet worden, dass die Soldaten für einen auf neun Monate angelegten Einsatz in Polen stationiert werden.