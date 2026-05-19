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    KNDS will Beteiligung an Renk eindampfen

    KNDS will Beteiligung an Renk eindampfen
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Panzerbauer KNDS will sich von einem Teil seiner Beteiligung am Getriebespezialisten Renk trennen. Es sollen 5,8 Millionen Renk-Aktien verkauft werden, wie der deutsch-französische Konzern am Dienstag mitteilte. Das entspreche rund 5,8 Prozent des Grundkapitals. Die Aktien sollen im Rahmen einer beschleunigten Platzierung verkauft werden. Diese ziele auf institutionelle Anleger ab. KNDS halte derzeit rund 15,83 Prozent an Renk. Nach der Platzierung würde der Anteil auf etwa 10 Prozent des Grundkapitals sinken. Renk-Aktien gaben auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund ein Prozent nach./jha/gl

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 45,49 auf Tradegate (19. Mai 2026, 19:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +2,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,55 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +37,99 %/+70,85 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um RENK-Kursentwicklung und Bewertung: Diskussionen zu 2030-Zielen (Umsatz 2,8–3,2 Mrd., bereinigtes EBIT 560–640 Mio., >20% Marge), hoher Auftragsbestand als Fundament, gegensätzliche Dividendenschätzungen (unter 0,50 € bis rund 2,40 €; daraus errechnete Renditen ~1,2–7%) sowie Skepsis gegenüber nachhaltiger Nachfrage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

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    KNDS will Beteiligung an Renk eindampfen Der Panzerbauer KNDS will sich von einem Teil seiner Beteiligung am Getriebespezialisten Renk trennen. Es sollen 5,8 Millionen Renk-Aktien verkauft werden, wie der deutsch-französische Konzern am Dienstag mitteilte. Das entspreche rund 5,8 Prozent …
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