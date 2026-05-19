KNDS will Beteiligung an Renk eindampfen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 45,49 auf Tradegate (19. Mai 2026, 19:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +2,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,44 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,55 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +37,99 %/+70,85 % bedeutet.