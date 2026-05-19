KNDS will Beteiligung an Renk eindampfen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Panzerbauer KNDS will sich von einem Teil seiner Beteiligung am Getriebespezialisten Renk trennen. Es sollen 5,8 Millionen Renk-Aktien verkauft werden, wie der deutsch-französische Konzern am Dienstag mitteilte. Das entspreche rund 5,8 Prozent des Grundkapitals. Die Aktien sollen im Rahmen einer beschleunigten Platzierung verkauft werden. Diese ziele auf institutionelle Anleger ab. KNDS halte derzeit rund 15,83 Prozent an Renk. Nach der Platzierung würde der Anteil auf etwa 10 Prozent des Grundkapitals sinken. Renk-Aktien gaben auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund ein Prozent nach./jha/gl
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 45,49 auf Tradegate (19. Mai 2026, 19:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +2,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,44 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,55 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +37,99 %/+70,85 % bedeutet.
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So langsam wird mir der Leerverkäufer-Auflauf ungemütlich groß. Seit Freitag nun auch Citadel oberhalb der Meldeschwelle:
Die Aussichten für die RENK Group bis zum Jahr 2030 sind durch ein ambitioniertes Wachstum geprägt, das vor allem durch die weltweit steigenden Verteidigungsausgaben getrieben wird. Auf Basis der jüngsten Kapitalmarkttage und Unternehmensmeldungen (Stand Mai 2026) lässt sich folgendes Bild zeichnen:
Finanzielle Ziele bis 2030
Das Management von Renk verfolgt eine klare Strategie zur Skalierung des Geschäftsmodells:
Umsatz: Das Unternehmen peilt bis 2030 einen Umsatz in der Spanne von 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro an. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz bei rund 1,37 Milliarden Euro. Das entspricht nahezu einer Verdopplung innerhalb von fünf Jahren.
Gewinn (Bereinigtes EBIT): Die operative Marge soll bis 2030 auf über 20 % steigen. Daraus ergibt sich ein Zielwert für den bereinigten operativen Gewinn von etwa 560 bis 640 Millionen Euro.
Mittelfristige Meilensteine: Bereits für 2027 wird ein bereinigtes EBIT von über 300 Millionen Euro erwartet; der Umsatz soll bis 2028 die Marke von 2 Milliarden Euro überspringen.
Strategische Eckpunkte
Um diese Ziele zu erreichen, setzt Renk auf eine stärkere Fokussierung und Effizienzsteigerung:
Dominanz des Rüstungssektors: Der Anteil des Verteidigungsgeschäfts am Gesamtumsatz soll von derzeit etwa 74 % auf rund 90 % im Jahr 2030 ansteigen.
Auftragsbestand: Mit einem Rekord-Auftragsbestand von über 6,6 Milliarden Euro (Stand Anfang 2026) ist ein erheblicher Teil des zukünftigen Wachstums bereits durch Verträge unterfüttert. Wichtige Treiber sind Großprojekte wie die Getriebe für den Schützenpanzer Puma (Auslieferung bis Ende 2030), den Kampfpanzer Leopard 2 und die Panzerhaubitze 2000.
After-Sales-Service: Ein signifikanter Teil der Erlöse soll künftig durch das margenstarke Geschäft mit Ersatzteilen und Wartung generiert werden, was die Profitabilität stützt.
Auch Panzer wird es weiterhin geben. Gibt nicht umsonst einen so hohen Auftragsbestand dafür.
Der große Hype ist vorbei aber einen so krassen Absturz sehe ich auch nicht.