Cognizant erhöht Aktienrückkaufziel für 2026 um 1 Milliarde US-Dollar auf 2 Milliarden US-Dollar

TEANECK, New Jersey, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), ein führender Anbieter von KI-Lösungen und Technologiedienstleistungen, gab heute bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens eine Aufstockung des bestehenden Aktienrückkaufprogramms um 2 Milliarden US-Dollar genehmigt hat und dass das Unternehmen sein Ziel für Aktienrückkäufe im Jahr 2026 auf 2 Milliarden US-Dollar angehoben hat, was einer Erhöhung um 1 Milliarde US-Dollar gegenüber der bisherigen Erwartung entspricht. Die zusätzlichen Aktienrückkäufe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein.

Vorstand genehmigt Erhöhung der Ermächtigung zum Aktienrückkauf um 2 Milliarden US-Dollar Weitere Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar sollen voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 zurückgekauft werden Cognizant-Geschäftsführer nimmt an einem am 18. Mai 2026 von J.P. Morgan veranstalteten Fireside Chat teil

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

„Unser Plan, den Umfang der Aktienrückkäufe zu erhöhen, spiegelt unsere feste Überzeugung von den langfristigen Chancen wider, die KI schafft, sowie von unserer entscheidenden Rolle dabei als Entwickler von KI-Lösungen", sagte Ravi Kumar S, Geschäftsführer. „Wir glauben, dass sich im Bereich IT-Dienstleistungen ein grundlegender Wandel vollzieht, der die Position von Cognizant für künftiges Wachstum stärkt. Wir sind der Meinung, dass unser aktueller Aktienkurs diese Aussichten erheblich unterbewertet. Ich bin zuversichtlich, dass unsere frühen Investitionen uns in die Lage versetzen werden, in den kommenden Jahren zu einem führenden Unternehmen bei der KI-gestützten Unternehmenstransformation zu werden."

„Eine starke Bilanz sowie ein robuster freier Cashflow bieten uns die Flexibilität, die Kapitalrückführung an die Aktionäre opportunistisch zu beschleunigen, während wir weiterhin in Wachstum investieren, auch durch strategische M&A-Aktivitäten", sagte Jatin Dalal, Finanzleiter.

Kapitalrückführung an die Aktionäre

Am 17. Mai 2026 genehmigte der Vorstand eine Erhöhung der im Rahmen des bestehenden Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens autorisierten Summe um 2 Milliarden US-Dollar. Mit dieser Erhöhung verbleiben zum 17. Mai 2026 rund 3,45 Milliarden US-Dollar im Rahmen der Ermächtigung für Aktienrückkäufe. Für 2026 erhöht das Unternehmen seine Erwartung für Aktienrückkäufe um 1 Milliarde US-Dollar auf 2 Milliarden US-Dollar. Im Zusammenhang mit diesem Plan und angesichts des erwarteten Abschlusses der zuvor angekündigten Übernahme von Astreya wird das Unternehmen 1 Milliarde US-Dollar aus seiner bestehenden revolvierenden Kreditfazilität abrufen. Das Unternehmen bekräftigt seinen langfristigen Rahmen für die Kapitalallokation, einschließlich der Flexibilität, strategische Übernahmen zu tätigen.