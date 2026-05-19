Börsen Update USA - 19.05. - Dow Jones schwach -0,22 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:41) bei 49.576,23 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: Amgen +2,98 %, Merck & Co +2,79 %, Verizon Communications +1,74 %, Coca-Cola +1,27 %, Walmart +1,09 %

Flop-Werte: Amazon -1,76 %, 3M -1,13 %, Cisco Systems -0,97 %, Microsoft -0,64 %, Sherwin-Williams -0,60 %

Der US Tech 100 steht bei 28.980,61 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Marvell Technology +7,76 %, Micron Technology +6,15 %, Dexcom +4,70 %, Arm Holdings +4,58 %, Intel +3,88 %

Flop-Werte: DoorDash Registered (A) -3,12 %, AppLovin Registered (A) -2,85 %, Thomson Reuters -2,56 %, Ferrovial -2,22 %, Airbnb Registered (A) -2,21 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:53) bei 7.387,47 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: Micron Technology +6,15 %, Dexcom +4,70 %, Kroger +4,05 %, Intel +3,88 %, Bio-Techne +3,76 %

Flop-Werte: Estee Lauder Companies Registered (A) -4,27 %, Moderna -4,24 %, Carrier Global Corporation -3,93 %, Builders Firstsource -3,70 %, Zebra Technologies (A) -3,60 %