KuCoin EU nimmt gemeinsam mit politischen Entscheidungsträgern, Regulierungsbehörden und Branchenführern am Digital Asset Forum 2026 in Wien und an der ESMA Conference 2026 in Paris teil

Sabina Liu, Geschäftsführerin von KuCoin EU, wird das Unternehmen auf dem Global Digital Asset Forum Vienna 2026 vertreten, einem der wichtigsten Treffen von Branchenführern aus dem Bereich digitale Vermögenswerte, politischen Entscheidungsträgern und Investoren in Europa. Das Global Digital Asset Forum umfasst Veranstaltungen wie eine Market Open Ceremony an der Wiener Börse am 18. Mai, den VI3NNA-Kongress am 19. und 20. Mai sowie vieles mehr. Die von der Digital Asset Association of Austria (DAAA) im Rahmen von ViennaUp organisierte Woche bringt Regulierungsbehörden, Institutionen und Innovatoren zusammen, um die Entwicklung eines regelkonformen, interoperablen Ökosystems für digitale Vermögenswerte in Europa voranzutreiben.

WIEN, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin EU, die MiCAR-lizenzierte Plattform für digitale Vermögenswerte mit Hauptsitz in Österreich, gab heute ihre Teilnahme an einer wegweisenden Reihe europäischer Veranstaltungen zu digitalen Vermögenswerten und Regulierung im Mai 2026 bekannt. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Bestreben, ein verantwortungsvolles und regelkonformes Wachstum der europäischen Branche für digitale Vermögenswerte mitzugestalten.

Ebenfalls am 18. Mai wird Audrey Lim, Geschäftsführerin von KuCoin EU, beim Crypto Compliance & Legal Roundtable sprechen, der gemeinsam von EY Law und Solidus Labs veranstaltet wird. Lim nimmt an der Podiumsdiskussion „MiCAR Done Right? Why Austria Attracts International Crypto Leaders" („MiCAR richtig umgesetzt? Warum Österreich internationale Krypto-Führungskräfte anzieht") teil und wird dabei darauf eingehen, wie ein konsequenter regulatorischer Dialog die Grundlage für ein nachhaltiges Geschäft mit digitalen Vermögenswerten in Europa bildet.

Am 21. Mai wird Lim KuCoin EU auf der ESMA Conference 2026: A New Era for EU Capital Markets in Paris vertreten. Die Veranstaltung ist die jährliche Leitkonferenz der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und bringt hochrangige Vertreter von EU-Institutionen, nationalen zuständigen Behörden sowie der Finanzbranche zusammen, um die sich wandelnde Regulierungslandschaft an den europäischen Kapitalmärkten einschließlich digitaler Vermögenswerte zu erörtern.

Audrey Lim, Geschäftsführerin von KuCoin EU, sagte: „Wien hat sich als einer der wichtigsten europäischen Standorte für regulierte Unternehmen im Bereich digitale Vermögenswerte etabliert, und das Global Digital Asset Forum steht genau für die Art von ernsthaftem, politisch geprägtem Branchendialog, an dem KuCoin EU mitwirken soll. Wir sind hier, weil wir überzeugt sind, dass Compliance und wirtschaftliche Ambition nicht im Widerspruch zueinander stehen – sie gehören zusammen. Die Gespräche, die diesen Monat in Wien und Paris stattfinden, prägen das nächste Kapitel digitaler Vermögenswerte in Europa, und KuCoin EU will dazu einen sinnvollen Beitrag leisten."