Micron Technology Aktie explodiert - 19.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Micron Technology. Sie steigt um +6,15 % auf 618,60€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,63 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 618,60€, mit einem Plus von +6,15 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Micron Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +60,38 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -14,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,60 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Micron Technology einen Anstieg von +132,76 %.

Während Micron Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,22 %. Damit gehört Micron Technology heute zu den auffälligeren Werten.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,46 % 1 Monat +49,60 % 3 Monate +60,38 % 1 Jahr +561,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 19.05.2026, 20:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die laufende Kurskorrektur bei Micron: Zwischenanstiege werden verkauft, die Aktie fällt derzeit stärker als der Nasdaq und die Korrektur könnte noch nicht vorbei sein. Diskutiert werden fundamentale Chancen durch KI‑Nachfrage und HBM‑Knappheit versus Risiken wie starke Zyklizität, Abhängigkeit vom KI‑Boom, Überproduktion/Preisverfall, Konkurrenz (Samsung, SK Hynix), China/Taiwan‑Risiken, hoher Kapitalbedarf und hohe Volatilität; viele sichern Gewinne oder halten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 698,18 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,71 %. Western Digital notiert im Minus, mit -0,81 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,28 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.