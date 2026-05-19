HUSQVARNA UND LIVERPOOL FC VERANSTALTEN TRAININGSEINHEIT FÜR MÄDCHEN AUS DER REGION IM AXA TRAINING CENTRE

Husqvarna richtet ein Trainingserlebnis für junge Spielerinnen im AXA Training Centre aus

Der Pitch Day für Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren findet in Partnerschaft mit dem Liverpool FC statt

LIVERPOOL, Vereinigtes Königreich, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Husqvarna kündigte heute eine Veranstaltung an, bei der Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren auf professionellen Spielflächen trainieren und spielen können. Der Pitch Day wurde im Anfield Stadium am letzten Spieltag der Saison der Women's Super League offiziell vorgestellt. Er soll jungen Spielerinnen Möglichkeiten bieten, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Husqvarna, offizieller Partner des Liverpool Football Club, ist weltweit führend bei Mährobotern und in der Rasenpflege. Die Marke setzt sich leidenschaftlich für sportliche Leistung ein – ob beim Spielen im heimischen Garten oder auf Spielflächen auf Spitzenniveau. Die Marke brachte Niamh Fahey, ehemalige Kapitänin des Liverpool FC, Emile Heskey, ehemaliger Stürmer des Liverpool FC und der englischen Nationalmannschaft sowie ehemaliger Leiter der Fußballentwicklung bei Leicester City Women, und Sky-Sports-Moderatorin Sarah Stirk zu einer besonderen Podiumsdiskussion nach dem Spiel zusammen. Dabei wurde hervorgehoben, wie der Zugang zu besseren Spielflächen die Talententwicklung unterstützen kann.

Das Gespräch drehte sich um den Weg zu sportlicher Leistung im Frauensport, vom ersten Ballkontakt bis zum Pokalgewinn, sowie um die Bedeutung des Zugangs zu professionellen Einrichtungen und professionellem Coaching. Heskey, Fahey und Stirk sprachen über ihre persönlichen Wege und diskutierten oft übersehene Faktoren, die Erfolg möglich machen, wie das richtige Umfeld die Entwicklung von Spielerinnen fördern kann und welche positive Wirkung Sportpartnerschaften beim Abbau von Ungleichheiten haben können.

Die Podiumsdiskussion markierte die erste Phase des Engagements von Husqvarna zur Förderung der nächsten Generation von Talenten. Die Marke wird mit dem Club zusammenarbeiten, um ambitionierten Nachwuchsspielerinnen ein exklusives Erlebnis auf dem Platz im Liverpool FC AXA Training Centre zu bieten. Die Einheit bietet Fußballtraining und Unterstützung, damit mehr Mädchen ihr Potenzial entfalten können, indem sie aus erster Hand erleben, wie es ist, auf einer Spielfläche auf Spitzenniveau zu trainieren.