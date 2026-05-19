SK hynix Aktie steigt auf 1.045,00€ - 19.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von SK hynix. Sie steigt um +2,45 % auf 1.045,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.045,00€, mit einem Plus von +2,45 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SK hynix investiert war, konnte einen Gewinn von +86,36 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -10,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SK hynix einen Anstieg von +92,94 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,51 % 1 Monat +45,13 % 3 Monate +86,36 % 1 Jahr +92,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 19.05.2026, 20:47 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von SK hynix: Vergleich zu Kioxia (Kioxia läuft besser; einige sehen bei SK mehr Aufwärtspotenzial), Analystenerhöhungen von Kurszielen (JP Morgan, Nomura), Spekulationen zum US‑IPO, Debatte über Gewinnmitnahmen/Konsolidierung sowie geopolitische Belastungen für Tech‑Kurse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SK hynix eingestellt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 748,90 Mrd. € wert.

YMTC treibt seine Börsenpläne voran. Trotz US-Sanktionen baut Chinas Speicherchip-Hoffnung Produktion und Marktmacht massiv aus.

Samsung und SK Hynix treiben Südkoreas Börse auf Rekorde. Nomura sieht weiteres Kurspotenzial. Doch bei Samsung droht ausgerechnet jetzt ein Streik mit globaler Sprengkraft.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,65 %. Western Digital notiert im Minus, mit -0,39 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,26 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.