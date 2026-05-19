Himax Technologies Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 19.05.2026

Die Himax Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,41 % auf 16,600€ zulegen. Das sind +1,000 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Himax Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 16,600€, mit einem Plus von +6,41 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Himax Technologies ist ein taiwanischer Anbieter von Display-Treiber-ICs und Imaging-Lösungen für Smartphones, Automotive, TVs, AR/VR und Industrie-Displays. Kernprodukte: TDDI-, AMOLED-, Automotive- und 3D-Sensing-Chips. Starke Position in Nischen- und Automotive-Displays. Wichtige Wettbewerber: Novatek, Synaptics, Samsung, BOE-Tochterfirmen. USP: breite IP-Basis, enge OEM-Beziehungen, Stärke bei Automotive- und AR/VR-Treibern.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Himax Technologies einen Gewinn von +139,68 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Himax Technologies Aktie damit um -19,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +64,13 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Himax Technologies +117,27 % gewonnen.

Himax Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,25 % 1 Monat +64,13 % 3 Monate +139,68 % 1 Jahr +109,72 %

Informationen zur Himax Technologies Aktie

Stand: 19.05.2026, 20:50 Uhr

Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,91 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Himax Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,17 %. Microchip Technology notiert im Plus, mit +0,62 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,30 %. NXP Semiconductors legt um +1,86 % zu

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Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.