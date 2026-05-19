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Amazon - Aktie zeigt Schwäche - 19.05.2026
Am 19.05.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um -1,63 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.
Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.
Amazon aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.05.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von -1,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,63 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Obwohl die Amazon Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +29,48 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,75 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Amazon einen Anstieg von +13,86 %.
Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,53 %
|1 Monat
|+6,75 %
|3 Monate
|+29,48 %
|1 Jahr
|+24,82 %
Informationen zur Amazon Aktie
Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,40 Bil. € wert.
Börsen Update USA - 19.05. - Dow Jones schwach -0,22 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Walmart notiert im Plus, mit +1,01 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +1,68 %. JD.com legt um +3,51 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +2,10 %.
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Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.