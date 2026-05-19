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    Besonders beachtet!

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    Amazon - Aktie zeigt Schwäche - 19.05.2026

    Am 19.05.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um -1,63 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon - Aktie zeigt Schwäche - 19.05.2026
    Foto: 484487583

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Amazon aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von -1,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,63 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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    Obwohl die Amazon Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +29,48 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,75 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Amazon einen Anstieg von +13,86 %.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,53 %
    1 Monat +6,75 %
    3 Monate +29,48 %
    1 Jahr +24,82 %
    Stand: 19.05.2026, 20:50 Uhr

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,40 Bil. € wert.

    Börsen Update USA - 19.05. - Dow Jones schwach -0,22 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    SERI Lugano startet internationale wissenschaftliche Initiative zur Förderung der Forschung im Bereich lichtbasierter Neurowissenschaften und der Zirbeldrüsenforschung


    Da das wissenschaftliche Interesse an lichtbasierter Stimulation, neuroendokriner Regulation und integrativer Medizin international weiter zunimmt, hat das Switzerland Eye Research Institute (SERI Lugano) eine neue internationale wissenschaftliche …

    DAX tritt auf der Stelle – TecDAX glänzt, US-Börsen rutschen ab


    Zwischen roten Vorzeichen an der Wall Street und robuster Tech-Stärke in Deutschland: Die heutigen Indizes zeigen ein spannendes Wechselspiel aus Verlusten und überraschenden Gewinnern.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Walmart notiert im Plus, mit +1,01 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +1,68 %. JD.com legt um +3,51 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +2,10 %.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    -1,72 %
    -3,53 %
    +6,75 %
    +29,48 %
    +24,82 %
    +105,75 %
    +70,36 %
    +624,36 %
    +323.523,19 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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