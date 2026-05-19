Amazon - Aktie zeigt Schwäche - 19.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von -1,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,63 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Amazon Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +29,48 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,75 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Amazon einen Anstieg von +13,86 %.

Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,53 % 1 Monat +6,75 % 3 Monate +29,48 % 1 Jahr +24,82 %

Informationen zur Amazon Aktie

Stand: 19.05.2026, 20:50 Uhr

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,40 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Zwischen roten Vorzeichen an der Wall Street und robuster Tech-Stärke in Deutschland: Die heutigen Indizes zeigen ein spannendes Wechselspiel aus Verlusten und überraschenden Gewinnern.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Walmart notiert im Plus, mit +1,01 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +1,68 %. JD.com legt um +3,51 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +2,10 %.

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Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.