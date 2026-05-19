Intel Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 19.05.2026

Die Intel Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,60 % auf 96,21€ zulegen. Das sind +3,34 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 96,21€, mit einem Plus von +3,60 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Intel Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +138,70 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -17,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +59,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +188,89 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,03 % 1 Monat +59,98 % 3 Monate +138,70 % 1 Jahr +378,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Stand: 19.05.2026, 20:52 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um eine stark volatile Intel-Aktie mit spekulativer Kursentwicklung. Mehrere Beiträge deuten auf einen möglichen Pump‑und‑Dump hin, diskutieren schnelle Auf- und Abwärtsbewegungen und ein Gap‑Close um 68 USD. Es wird diskutiert, ob der jüngste Kursanstieg nachhaltig ist oder bald eine Korrektur folgt, und ob Banken Gewinne realisieren. Zudem wird auf extreme Kursbewegungen verwiesen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 483,55 Mrd. € wert.

Dank einer Trendwende bei etlichen zuvor schwachen Halbleitertiteln hat der Nasdaq 100 am Dienstag seine Verluste quasi wettgemacht. Nach einer Stippvisite in positivem Terrain notierte der technologielastige Auswahlindex zuletzt 0,06 Prozent …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,78 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,97 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,25 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.