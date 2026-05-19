Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 19.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -5,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,06 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Estée Lauder Companies (A) ist ein globaler Kosmetikkonzern mit Fokus auf Hautpflege, Make-up, Parfum und Haarpflege (u.a. Estée Lauder, MAC, La Mer, Clinique). Starke Position im Premium- und Luxussegment, besonders im Reise- und Duty-Free-Handel. Hauptkonkurrenten: L’Oréal, LVMH, Shiseido, Coty. USP: starke Markenikonen, hoher Prestigegrad, breites globales Vertriebsnetz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Estee Lauder Companies Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -28,91 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -23,81 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,72 % 1 Monat +4,93 % 3 Monate -28,91 % 1 Jahr +17,37 %

Informationen zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie

Stand: 19.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 247 Mio. Estee Lauder Companies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,31 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Procter & Gamble und Co.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -0,33 %. L'Oreal notiert im Minus, mit -0,88 %.

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Ob die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.