Devisen
Euro wieder knapp über 1,16 Dollar
- Euro zeitweise erstmals seit Wochen unter 1,16
- EZB-Referenzkurs bei 1,1620 Dollar festgesetzt
- Unsicherheit durch Iran-Konflikt belastet Märkte
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag zeitweise erstmals seit Wochen unter 1,16 US-Dollar gefallen. Im New Yorker Handel hielt sich die Gemeinschaftswährung mit zuletzt 1,1606 Dollar knapp über dieser Marke. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1620 (Montag: 1,1648) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8605 (0,8585) Euro gekostet.
Damit setzte der Euro seinen vortags unterbrochenen Abwärtstrend fort. Die Unsicherheit an den Finanzmärkten wegen des Iran-Kriegs bleibt hoch. "Wir müssen uns möglicherweise an den Gedanken gewöhnen, dass trotz aller Bemühungen eine erneute Eskalation im Nahostkonflikt wahrscheinlicher sein könnte als die ersehnte Deeskalation", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Der Markt scheine dies ähnlich zu sehen.
US-Präsident Donald Trump verzichtete vorerst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Dies hatte dem Euro zu Wochenbeginn noch etwas Halt gegeben./jsl/gl/nas
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Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???
EUR/USD Prognosen Update
Nach einem verhaltenen Wochenverlauf ist der Kurs bis unter das Vorwochentief gefallen und könnte am heutigen Freitag auf einen schwachen Wochenschluss bei 1,1600 zusteuern.
Mögliche Tagesspanne: 1,1600 bis 1,1680
Nächste Widerstände: 1,1676 = Vorwochentief | 1,1742 | 1,1796 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495