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    Devisen

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    Euro wieder knapp über 1,16 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro zeitweise erstmals seit Wochen unter 1,16
    • EZB-Referenzkurs bei 1,1620 Dollar festgesetzt
    • Unsicherheit durch Iran-Konflikt belastet Märkte
    Devisen - Euro wieder knapp über 1,16 Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag zeitweise erstmals seit Wochen unter 1,16 US-Dollar gefallen. Im New Yorker Handel hielt sich die Gemeinschaftswährung mit zuletzt 1,1606 Dollar knapp über dieser Marke. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1620 (Montag: 1,1648) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8605 (0,8585) Euro gekostet.

    Damit setzte der Euro seinen vortags unterbrochenen Abwärtstrend fort. Die Unsicherheit an den Finanzmärkten wegen des Iran-Kriegs bleibt hoch. "Wir müssen uns möglicherweise an den Gedanken gewöhnen, dass trotz aller Bemühungen eine erneute Eskalation im Nahostkonflikt wahrscheinlicher sein könnte als die ersehnte Deeskalation", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Der Markt scheine dies ähnlich zu sehen.

    US-Präsident Donald Trump verzichtete vorerst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Dies hatte dem Euro zu Wochenbeginn noch etwas Halt gegeben./jsl/gl/nas





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