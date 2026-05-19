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    Cognizant erhöht Aktienrückkaufziel 2026 um 1 Mrd. auf 2 Mrd. US-Dollar

    Cognizant schärft seine Kapitalstrategie: Der Vorstand stockt das Aktienrückkaufprogramm deutlich auf und unterstreicht damit Vertrauen in Wachstum, KI-Potenzial und Bilanzstärke.

    Cognizant erhöht Aktienrückkaufziel 2026 um 1 Mrd. auf 2 Mrd. US-Dollar
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Vorstand genehmigt Erhöhung des bestehenden Aktienrückkaufprogramms um 2 Mrd. USD; Ziel für Aktienrückkäufe 2026 wurde von 1 Mrd. auf 2 Mrd. USD angehoben (Erhöhung um 1 Mrd. USD).
    • Zusätzliche Aktienrückkäufe im Volumen von 1 Mrd. USD sollen voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
    • Zum 17. Mai 2026 verbleiben rund 3,45 Mrd. USD der autorisierten Rückkaufermächtigung.
    • Im Zusammenhang mit dem erwarteten Abschluss der Übernahme von Astreya plant Cognizant, 1 Mrd. USD aus seiner revolvierenden Kreditfazilität abzurufen.
    • CEO Ravi Kumar S. betont Vertrauen in die langfristigen Chancen durch KI und sieht die Aktie als deutlich unterbewertet; CFO Jatin Dalal verweist auf starke Bilanz und robusten freien Cashflow, die beschleunigte Kapitalrückführungen bei weiterem Investitionsspielraum ermöglichen.
    • Cognizant bekräftigt seinen langfristigen Rahmen für Kapitalallokation inklusive der Flexibilität für strategische M&A; Ravi Kumar nahm am 18. Mai 2026 an einem J.P. Morgan Fireside Chat teil (Webcast auf der Investor-Website, Aufzeichnung 90 Tage verfügbar).






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    Cognizant erhöht Aktienrückkaufziel 2026 um 1 Mrd. auf 2 Mrd. US-Dollar Cognizant schärft seine Kapitalstrategie: Der Vorstand stockt das Aktienrückkaufprogramm deutlich auf und unterstreicht damit Vertrauen in Wachstum, KI-Potenzial und Bilanzstärke.
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