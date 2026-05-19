45 0 Kommentare Cognizant erhöht Aktienrückkaufziel 2026 um 1 Mrd. auf 2 Mrd. US-Dollar

Cognizant schärft seine Kapitalstrategie: Der Vorstand stockt das Aktienrückkaufprogramm deutlich auf und unterstreicht damit Vertrauen in Wachstum, KI-Potenzial und Bilanzstärke.

Vorstand genehmigt Erhöhung des bestehenden Aktienrückkaufprogramms um 2 Mrd. USD; Ziel für Aktienrückkäufe 2026 wurde von 1 Mrd. auf 2 Mrd. USD angehoben (Erhöhung um 1 Mrd. USD).

Zusätzliche Aktienrückkäufe im Volumen von 1 Mrd. USD sollen voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Zum 17. Mai 2026 verbleiben rund 3,45 Mrd. USD der autorisierten Rückkaufermächtigung.

Im Zusammenhang mit dem erwarteten Abschluss der Übernahme von Astreya plant Cognizant, 1 Mrd. USD aus seiner revolvierenden Kreditfazilität abzurufen.

CEO Ravi Kumar S. betont Vertrauen in die langfristigen Chancen durch KI und sieht die Aktie als deutlich unterbewertet; CFO Jatin Dalal verweist auf starke Bilanz und robusten freien Cashflow, die beschleunigte Kapitalrückführungen bei weiterem Investitionsspielraum ermöglichen.

Cognizant bekräftigt seinen langfristigen Rahmen für Kapitalallokation inklusive der Flexibilität für strategische M&A; Ravi Kumar nahm am 18. Mai 2026 an einem J.P. Morgan Fireside Chat teil (Webcast auf der Investor-Website, Aufzeichnung 90 Tage verfügbar).





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