Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 19.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.05.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Builders Firstsource
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 1
Performance 1M: -24,21 %
Dexcom
Tagesperformance: +5,42 %
Platz 2
Performance 1M: +7,37 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -5,20 %
Platz 3
Performance 1M: +4,93 %
Kroger
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 4
Performance 1M: +6,88 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 5
Performance 1M: +5,17 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 6
Performance 1M: +8,67 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 7
Performance 1M: +11,39 %
CRH
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 8
Performance 1M: -15,20 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 9
Performance 1M: -9,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischt-optimistisches Sentiment zu Newmont: Newmont belegt im Gewinnmargen-Ranking Platz 8, vor Agnico & Barrick, und wird moderat bewertet (KGV ca. 11). Branchenweit wirken andere Werte teils höher bewertet; Nachholpotenzial, besonders nach der Newcrest-Übernahme. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht in den Beiträgen angegeben.
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 10
Performance 1M: -19,17 %
Intel
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 11
Performance 1M: +57,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum zu Intel zeigt sich das Anleger-Sentiment gemischt: Eine deutliche Rally wird von Gewinnmitnahmen und Debatten über eine Korrektur begleitet. Konkrete Hinweise: GAP-Close bei 68 USD; starke Moves (ca. 38€→110€) und Bankengewinnmitnahmen. Insgesamt Unsicherheit, ob die Aufwärtsbewegung anhält oder eine Kehrtwende kommt.
Moderna
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 12
Performance 1M: -10,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Moderna derzeit überwiegend vorsichtig bis skeptisch: Verkaufsdruck, Short-Positionen und Debatten um ein Kurslevel unter 50 USD; Risiken eines Verlusts werden betont. Einige Beiträge heben langfristiges Potenzial durch die mRNA-Plattform, Medienaufmerksamkeit und regulatorische Entwicklungen hervor. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung mit Prozentwert wird nicht beziffert.
Carnival
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 13
Performance 1M: -18,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carnival
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes, teils optimistisches Anleger-Sentiment zu Carnival. Fundamentale Signale wirken positiv: Gewinnzahlen stark, Schuldenabbau, steigende Nachfrage (Babyboomer). Technisch/operativ: PLC-/Depot-Umstellungen, neue WKN A42BYX. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht explizit genannt; einzelne Beiträge deuten jedoch auf eine Kursanpassung hin.
EQT
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 14
Performance 1M: -0,11 %
BlackRock
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 15
Performance 1M: +3,98 %
DuPont de Nemours
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 16
Performance 1M: +2,89 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 17
Performance 1M: -14,72 %
Hasbro
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 18
Performance 1M: -2,29 %
First Solar
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 19
Performance 1M: +19,91 %
Edison
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 20
Performance 1M: -1,73 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 21
Performance 1M: -5,46 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 22
Performance 1M: -16,52 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 23
Performance 1M: +6,01 %
Becton Dickinson
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 24
Performance 1M: -8,75 %
Micron Technology
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 25
Performance 1M: +49,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Micron gemischt: Kurzfristig dominieren Korrekturen nach dem parabolischen Anstieg seit Ende März, ein technischer Drahtseilakt. Fundamentale Sicht bleibt zyklisch und KI-Abhängigkeit bedingt; Risiken durch Überproduktion/Preisdruck, Konkurrenz (Samsung/SK Hynix) sowie China-/Taiwan-Risiken. Langfristig nennen einige solide Cashflows, andere warnen vor Übertreibung.
Martin Marietta Materials
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 26
Performance 1M: -14,26 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 27
Performance 1M: +16,16 %
Baxter International
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 28
Performance 1M: -5,98 %
Sysco
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 29
Performance 1M: -1,53 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 30
Performance 1M: +12,01 %
Amgen
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 31
Performance 1M: -7,67 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 32
Performance 1M: +2,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
wallstreetONLINE-Forum: Gemischter Sentiment zu The Trade Desk. Fundamentale Signale: HSBC senkt auf Reduzieren, Kursziel 20 USD; Kritik an Agentur-Beziehungen, Wettbewerbsdruck und unausgereifter KI-Werbemöglichkeit. Technisch/Positionsbestand: Short-Quote ca. 75 Mio Aktien; Unterstützung ca. 25 USD. Liquität: revolvierende Kreditlinie 750 Mio (+Option 750) plus ca. 2,3 Mrd USD Cash. Spekulationen zu Kooperationen/Übernahmen; konkrete 14‑Tage-Entwicklung in Prozent nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 33
Performance 1M: -10,19 %
Crown Castle
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 34
Performance 1M: +5,98 %
Elevance Health
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 35
Performance 1M: +27,37 %
American Tower
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 36
Performance 1M: +3,66 %
Kinder Morgan Registered (P)
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 37
Performance 1M: +10,42 %
Best Buy
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 38
Performance 1M: -10,77 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 39
Performance 1M: -22,34 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 40
Performance 1M: +12,87 %
