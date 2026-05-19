Karbon-X und Evertrak unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung einer Initiative für infrastrukturbezogene Gutschriften für die Reduzierung von Kunststoffabfällen

Die vorgeschlagene Initiative würde die potenzielle Generierung von Verra-konformen Plastic Waste Reduction Credits für etwa 200.000 Eisenbahnschwellen aus recyceltem Kunststoff bewerten, die derzeit in der Eisenbahninfrastruktur in Nordamerika verlegt sind.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 19. Mai 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das sowohl auf den der Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich tätig ist, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Evertrak LLC („Evertrak“), dem führenden Hersteller von aus recyceltem Kunststoff hergestellten Eisenbahnschwellen aus glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff (GFRC), bekannt, um eine infrastrukturbezogene Initiative für Plastic Waste Reduction Credits („PWRC“) im Rahmen des Plastic Waste Reduction-(PWR)-Standards zu prüfen.

In ganz Nordamerika werden jährlich 20 Millionen Eisenbahnschwellen aus Holz ausgetauscht. Etwa 4 bis 6 Millionen dieser Schwellen sind weniger als 12 Jahre alt. Eine sichere, widerstandsfähige und effiziente Eisenbahninfrastruktur hängt von Millionen von Schwellen ab, die täglich aktive Schienennetze stützen. Die GFRC-Eisenbahnschwelle E7000von Evertrak hat sich in Gebieten mit hoher Verrottungsgefahr, in denen keine Chemikalien oder Holzarten Fäulnis und Verfall verhindern können, als langlebiger und zuverlässiger als Holz erwiesen. Die E7000 wird aus recycelten Kunststoffen hergestellt und ist als langlebige Alternative zu herkömmlichen Infrastrukturkomponenten konzipiert, wobei sie gleichzeitig die Ziele der Materialrückgewinnung und der Kreislaufwirtschaft unterstützt.

Karbon-X und Evertrak prüfen derzeit, wie bereits im industriellen Maßstab betriebene Anwendungen für recycelte Infrastruktur an aufstrebenden Umweltmärkten teilnehmen können, indem sie potenziell Verra-konforme Plastic Waste Reduction Credits generieren, die an die Rückgewinnung und Wiederverwendung von recyceltem Kunststoff innerhalb bestehender Infrastruktursysteme geknüpft sind.

Die Parteien schätzen, dass vorbehaltlich einer technischen Überprüfung, der Angleichung der Methodik und der geltenden Validierungsanforderungen etwa 200.000 derzeit im Umlauf befindliche Eisenbahnschwellen aus Verbundwerkstoff letztlich Teil des vorgeschlagenen Projektumfangs sein könnten.