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    Global Li-Ion ändert seinen Namen in Lion Critical Minerals Corp.

    Global Li-Ion ändert seinen Namen in Lion Critical Minerals Corp.
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia, Kanada, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Global Li-Ion Graphite Corp. („Global Li-Ion“ oder das „Unternehmen“) (CSE-LION | OTC-GBBGF | F-0TD) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Namen mit Wirkung zum 19. Mai 2026 in „Lion Critical Minerals Corp.“ geändert hat.

     

    Das Kürzel des Unternehmens, ‚LION‘, ändert sich nicht. Mit Börseneröffnung am 22. Mai 2026 wird der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange unter dem neuen Namen beginnen. Das Unternehmen aktualisiert derzeit seine Website, die Unternehmensunterlagen und behördlichen Einreichungen, um den neuen Namen widerzuspiegeln. Die neue CUSIP-Nummer für die Stammaktien des Unternehmens lautet 536215106, die neue ISIN-Nummer CA5362151063.

     

    Über Global Li-Ion Graphite Corp.

     

    Das Hauptaugenmerk von Global Li-Ion Graphite Corp. ist auf die Wiederaufnahme der Produktion bei seinen hochgradigen Graphitprojekten in Madagaskar gerichtet, womit sich das Unternehmen für eine Teilnahme an der wachsenden globalen Lieferkette für kritische Mineralien positioniert.

     

    Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).

     

    Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über:

    Jason Walsh

    Global Li-Ion Graphite Corp.

    Tel: 604.608.6314

    E-Mail: info@liongraphite.com

     

    908 – 510 Burrard Street

    Vancouver, B.C. V6C 3A8

     

    Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

     

    Zukunftsgerichtete Informationen:

     

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie „prognostizieren“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „planen“, „beabsichtigen“, „glauben“ und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens (Management‘s Discussion & Analysis) beschrieben sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Auch wenn das Unternehmen dies beschließen könnte, ist zu keinem Zeitpunkt eine Aktualisierung dieser Informationen vorgesehen.

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