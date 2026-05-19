Carrier Global Corporation Aktie weiter im Abwärtstrend - -5,29 % - 19.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Carrier Global Corporation Aktie. Mit einer Performance von -5,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,29 %, geht es heute bei der Carrier Global Corporation Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Carrier Global Corporation ist ein führender Anbieter von HLK- und Kältetechniklösungen, bekannt für innovative und nachhaltige Technologien. Hauptkonkurrenten sind Trane, Johnson Controls und Daikin. Carrier hebt sich durch ein globales Netzwerk und fortschrittliche Automatisierungslösungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Carrier Global Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,57 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Carrier Global Corporation Aktie damit um -5,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,17 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Carrier Global Corporation einen Anstieg von +21,66 %.

Während Carrier Global Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,60 %. Damit gehört Carrier Global Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

Carrier Global Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,15 % 1 Monat +5,17 % 3 Monate +0,57 % 1 Jahr -17,93 %

Informationen zur Carrier Global Corporation Aktie

Stand: 19.05.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 831 Mio. Carrier Global Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,80 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 19.05.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Carrier Global Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carrier Global Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carrier Global Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.