🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Google zeigt Antwort auf Metas KI-Brillen

    Für Sie zusammengefasst
    • Google bringt im Herbst KI‑Brillen mit Kamera
    • Kamera speist Gemini für Bewertungen und Navigation
    • Meta über sieben Millionen verkaufte Brillen
    Google zeigt Antwort auf Metas KI-Brillen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google macht Metas KI-Brillen Konkurrenz. Im Herbst sollen zwei Modelle mit Kamera und Lautsprechern auf den Markt kommen, wie der Internet-Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O ankündigte. Sie wurden in Kooperation mit Samsung sowie den Brillenfirmen Gentle Monster und Warby Parker entworfen.

    Die Kamera der Brillen liefert Informationen für Googles KI Gemini. Damit können Nutzer der Software zum Beispiel Fragen dazu stellen, was sie gerade vor sich haben. Dann kann Gemini etwa Bewertungen des Restaurants heraussuchen, vor dem man steht, oder eine ungewöhnliche Wolkenformation erklären. Außerdem können die Brillen Nachrichten vorlesen oder Navigationsanweisungen geben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    642,35€
    Basispreis
    3,68
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    562,11€
    Basispreis
    3,69
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vorreiter Meta

    Der Facebook-Konzern Meta versucht schon seit mehreren Jahren, solche Brillen als Produktkategorie zu etablieren. Dank der Zusammenarbeit mit dem Brillen-Riesen EssilorLuxottica werden sie unter den Marken Ray-Ban und Oakley angeboten. Laut EssilorLuxottica wurden im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Meta-Brillen verkauft.

    Google könnte in dem Markt den Vorteil haben, dass der Konzern mit seiner KI auf die Informationen aus seiner Suchmaschine zurückgreifen kann - und zudem eine Vielzahl an Diensten von digitalen Karten bis hin zu E-Mail unter seinem Dach hat.

    Bereits vor einem Jahr zeigte Google auf der damaligen I/O-Konferenz Prototypen einer KI-Brille mit einem kleinen Display, auf dem auch visuelle Informationen wie Übersetzungen oder Routen-Anweisungen eingeblendet werden können. Diesmal gab es bei der I/O keine konkreten Angaben dazu, wann solche Geräte auf den Markt kommen. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge wird ein Debüt im kommenden Jahr angepeilt. Medienberichten zufolge arbeitet auch Apple schon seit Jahren an solchen Brillen - könnte aber ebenfalls zunächst Modelle ohne Display herausbringen./so/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 298,5 auf Nasdaq (19. Mai 2026, 23:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +1,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,79 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 307,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -6,20 %/+13,90 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Google zeigt Antwort auf Metas KI-Brillen Google macht Metas KI-Brillen Konkurrenz. Im Herbst sollen zwei Modelle mit Kamera und Lautsprechern auf den Markt kommen, wie der Internet-Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O ankündigte. Sie wurden in Kooperation mit Samsung sowie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     