BMNR: ETH-Bestand bei 5,28 Mio., Gesamtwerte bei 12,6 Mrd. USD!
Bitmine dominiert den Ethereum‑Markt: Milliardenvermögen, riesige Staking‑Erträge, neues MAVAN‑Netzwerk und ein Aufstieg an die New York Stock Exchange prägen die Erfolgsgeschichte.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- 12,6 Milliarden US-Dollar Gesamtwert der Bestände (Kryptowährungen, Barmittel und „Moonshots“), darunter 5,28 Mio. ETH und 685 Mio. US-Dollar Barbestand
- Bitmine hält 5.278.462 ETH (≈5,28 Mio.), was 4,37 % des zirkulierenden Angebots von 120,7 Mio. ETH entspricht; kürzlich wurden 71.672 ETH zugekauft und das 5‑%‑Ziel („Alchemie der 5 %“) soll 2026 erreicht werden
- 4.712.917 der ETH sind gestakt (Wert: 10,3 Mrd. US-Dollar bei 2.191 $/ETH); aktuelle 7‑Tage‑BMNR‑Rendite 2,80 % (annualisiert ~289 Mio. $), prognostizierte Staking‑Prämie bei voller Auslastung ~324 Mio. $ p.a.
- Einführung von MAVAN (Made in America Validator Network) – eine institutionelle Ethereum‑Staking‑Plattform, die Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit für Bitmine und externe Anleger bieten soll
- Am 9. April 2026 erfolgte das Listing‑Upgrade von NYSE American zur New York Stock Exchange; Aktien weiterhin unter dem Ticker BMNR gehandelt
- Bitmine ist die weltweit größte ETH‑Treasury (Platz 1 bei ETH‑Treasuries), weltweit Platz 2 aller Krypto‑Treasuries hinter MSTR; Aktie gehört zu den meistgehandelten US‑Titeln (Platz 133, durchschnittliches 5‑Tage‑Handelsvolumen 857 Mio. $).
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