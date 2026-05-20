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    Neue Osnabrücker Zeitung / Wirtschaftsweiser Truger warnt vor ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekorddefizit von 32 Milliarden Euro bei Kommunen
    • Truger wirft Regierung Ignorieren der Kommunalnot vor
    • Mehr Mehrwertsteueranteil für Kommunen und Solidarität
    OTS - Neue Osnabrücker Zeitung / Wirtschaftsweiser Truger warnt vor ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Wirtschaftsweiser Truger warnt vor Kommunal-Kollaps und attackiert Bundesregierung / Defizite in Milliardenhöhe: Ökonom fordert höheren Mehrwertsteuer-Anteil für Städte und Gemeinden
    Osnabrück (ots) - Angesichts eines Rekorddefizits von 32 Milliarden Euro bei den Städten und Gemeinden im vergangenen Jahr hat der Wirtschaftsweise Achim Truger der aktuellen Bundesregierung vorgeworfen, die dramatische Finanznot der Kommunen durch ihre Haushaltspolitik zu ignorieren. "Ich fürchte, die Bundesregierung wiegt sich in Sicherheit und ignoriert, dass die Kürzungspolitik woanders Probleme bereitet", sagte Truger im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Laut dem Ökonomen brenne bei den Kommunen bereits im dritten Jahr in Folge "der Baum lichterloh", was aus purer Not zu geschlossenen Schwimmbädern, vernachlässigter Infrastruktur und Personalabbau führe.

    Um dem drohenden Kollaps entgegenzuwirken, dringt der Wirtschaftsweise auf eine finanzielle Umverteilung zugunsten der Kommunen, die besonders unter gestiegenen Sozialausgaben für Geflüchtete und schwächelnden Gewerbesteuereinnahmen leiden. "Man könnte den Kommunen einen größeren Anteil an der Mehrwertsteuer geben und das Geld so verteilen, dass ärmere Gemeinden besonders gefördert werden", sagte er gegenüber noz. Das tiefe finanzielle Problem lasse sich nicht einfach wegsparen, weshalb in der aktuellen Lage echte Solidarität des Bundes zwingend erforderlich sei.

    Pressekontakt:

    Neue Osnabrücker Zeitung
    Redaktion

    Telefon: +49(0)541/310 207

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6278150 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung





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