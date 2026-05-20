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    Sino Biological bringt das XPressMAX Cell-Free Protein Synthesis Kit auf den Markt und beschleunigt damit die KI-gestützte Hochdurchsatz-Antikörper-Wirkstoffforschung

    Ultraschnelle Protein-/Antikörpersynthese in 3 Stunden – Beschleunigung des KI-gestützten HTP-Screenings

    HOUSTON, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biological, Inc. (Shenzhen Stock Exchange: 3301047.SZ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der rekombinanten Technologie, gibt stolz die Markteinführung seines innovativen XPressMAX Cell-Free Protein Synthesis Kit (Kat.-Nr.: CFKIT02), eine hochmoderne Lösung, die darauf ausgelegt ist, KI-gestützte Hochdurchsatz-Screening-Pipelines für die Antikörper-Wirkstoffforschung zu optimieren.

    XPressMAX Cell-Free Protein Synthesis Kit

    XPressMAX Cell-Free Protein Synthesis Kit

    Das neuartige Kit nutzt fortschrittliche Technologien der zellfreien Proteinsynthese, um eine schnelle und effiziente In-vitro-Produktion von Zielproteinen und Antikörpern zu ermöglichen – und überwindet damit die Einschränkungen herkömmlicher zellbasierter Expressionssysteme. Durch die nahtlose Integration in KI-gestützte Screening-Plattformen unterstützt das Kit Forscher dabei, die Identifizierung und Optimierung von Antikörperkandidaten zu beschleunigen und so sowohl Entwicklungszeiten als auch Kosten zu reduzieren.

    Basierend auf einem E.-coli-Lysat und vollständig ergänzt mit essenziellen Transkriptions- und Translationskomponenten ermöglicht XPressMAX die direkte Proteinsynthese aus Plasmid- oder PCR-Templates. XPressMAX wurde für die Antikörper-Wirkstoffforschung entwickelt und ermöglicht die schnelle Expression und Validierung von VHH, scFv, Fab und Miniprotein. Mithilfe von XPressMAX hat Sino Biological eine zellfreie Hochdurchsatzplattform etabliert, die in 3–4 Wochen über 2.000 scFv/VHH-Moleküle validiert und damit mit der schnellen Iteration der KI Schritt hält.

    XPressMAX-Highlights

    •  Ultra-schnelle Synthese: Die Synthese ist in nur 3 Stunden abgeschlossen.
    •  Hohe Erfolgsquote: >99%.
    •  Unterstützt komplexe Disulfidbrücken: Native Faltung und Bioaktivität ohne zusätzliche Verstärker.

    „Unser XPressMAX ist ein bedeutender Fortschritt bei Forschungswerkzeugen und Reagenzien für die Entdeckung von Therapeutika der nächsten Generation", sagte Dr. Rob Burgess, Chief Business Officer bei Sino Biological US, Inc. „Durch die Kombination von schneller, zuverlässiger Proteinexpression mit intelligentem Screening helfen wir unseren Partnern, die Zeitpläne für die Antikörperentdeckung zu verkürzen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen."

    „KI revolutioniert das Antikörperscreening, erfordert jedoch Expressionssysteme, die mit ihrer Geschwindigkeit und ihrem Durchsatz mithalten können", sagte Dr. Jie Zhang, Geschäftsführer von Sino Biological. „XPressMAX ermöglicht eine schnelle und erfolgreiche Expression anspruchsvoller Proteine in nur 3 Stunden."

    Forscher können auf www.sinobiological.com mehr über XPressMAX erfahren oder hier klicken, um ein kostenloses Muster anzufordern.

    Informationen zu Sino Biological

    Sino Biological ist ein internationaler Reagenzienlieferant und CRO-Dienstleister, der sich auf die Herstellung rekombinanter Proteine und die Antikörperentwicklung spezialisiert hat. Mit dem in den USA ansässigen Center for Bioprocessing (C4B) in Houston und SignalChem Biotech (Teil von Sino Biological) in Kanada bietet Sino Biological maßgeschneiderte, lokal angepasste Lösungen für vielfältige Forschungsanforderungen weltweit. Das Unternehmen beliefert Forscher in über 90 Ländern und unterhält ein strenges Qualitätsmanagementsystem für alle Produkte.

    Sino Biological, Inc.
    gmo@sinobiological.cn 
    www.sinobiological.com

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2982956/1200_1200.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sino-biological-bringt-das-xpressmax-cell-free-protein-synthesis-kit-auf-den-markt-und-beschleunigt-damit-die-ki-gestutzte-hochdurchsatz-antikorper-wirkstoffforschung-302776903.html





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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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