Der 13. Internationale Art of Giving Day wird in 190 Ländern begangen

Allein in Odisha wurde der Tag an 20.000 Orten begangen. Anlässlich des 13. Internationalen Art of Giving Day erreichte die Bewegung fast 25 Millionen Menschen, darunter Anhänger und Unterstützer.

BHUBANESHWAR, Indien, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Der 13. Internationale Art of Giving Day, inspiriert von der Vision von Dr. Achyuta Samanta, wurde in diesem Jahr in 190 Ländern auf sechs Kontinenten begangen. Darüber hinaus beteiligten sich Anhänger und Unterstützer der Bewegung „Art of Giving" an 50.000 Orten weltweit an der Kampagne, darunter in allen 222 FIVB-Mitgliedsländern, in allen 28 Bundesstaaten und 8 Unionsterritorien Indiens, in jeder Stadt und jedem Ort des Landes sowie in allen Bezirkshauptstädten, Stadtbezirken und Panchayats von Odisha.

In der vergangenen Woche wurden an verschiedenen Orten weltweit und in verschiedenen Städten Indiens Art-of-Giving-Programme organisiert, an denen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilnahmen. Jedes Jahr wird der Internationale Art of Giving Day unter einem einzigartigen Motto gefeiert.

Das diesjährige Motto lautete „Share to Shine" (Teilen, um zu strahlen) und symbolisierte, dass das Teilen von Glück mit anderen auch zum eigenen Wachstum und Fortschritt führt. Im Rahmen der diesjährigen Feierlichkeiten wurden Vorkehrungen für die Verteilung von Volleyballbällen und -netzen an mehr als 3.000 Orten in ganz Odisha getroffen. Inspiriert von Dr. Achyuta Samantas Vision zur Förderung des Sports und zur Stärkung von Harmonie und Freundschaft unter jungen Menschen wurden in diesem Jahr 9.100 Volleyballbälle verteilt.

„Was ich heute bin, verdanke ich dem Konzept der ‚Art of Giving'. Durch diese Bewegung habe ich die Wärme, Liebe und Zuneigung der Menschen erfahren", sagte Dr. Samanta.

In Bhubaneswar wurde ein Großprogramm zum 13. Art of Giving Day organisiert, an dem Menschen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen teilnahmen. Bei dieser Gelegenheit wurde der Titelsong von Art of Giving vorgestellt, gesungen vom renommierten Hindi-Playback-Sänger Shaan. Unter anderem nahmen Rabindra Narayan Behera, Abgeordneter des Lok Sabha; die indische Tennislegende und Padma-Bhushan-Preisträgerin Leander Paes; der tibetisch-buddhistische Meister und spirituelle Leiter des Ripa International Center in der Schweiz, Getrul Jigme Rinpoche; Baba Ram Narayan Das; sowie Femina Miss India Nikita Porwal an der Veranstaltung teil.

Wie in den Vorjahren wurden die renommierten AOG Hero Awards an den bekannten Mediziner Dr. Bidyut Das, den Rotarier Ajay Agrawal und den KIIT-Professor Kumar Debadatta für ihre bemerkenswerten Beiträge zum sozialen Engagement verliehen. Jeder Preisträger erhielt ein Preisgeld in Höhe von Rs. 1 Lakh.

An der Veranstaltung nahmen der Vizekanzler von KIIT und KISS, Prof. Saranjit Singh, sowie weitere hochrangige Vertreter teil.

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