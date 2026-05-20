3 Knaller-Aktien: Verbio, Nel ASA und Zefiro Methane – Hoffnungsträger und Profiteure der grünen Zukunft! Verbio überraschte mit einer operativen Kehrtwende den Markt und Nel ASA knackt eine charttechnisch psychologische Schlüsselmarke. Zefiro Methane schießt unter massivem Handelsvolumen auf ein neues Jahreshoch und lauert nun unmittelbar vor dem …



