Weitere Kurssprünge möglich, aber Nervenkitzel pur! Was Anleger jetzt über Ballard Power, ITM Power und HPQ Silicon wissen sollten! Saubere Energien, wie z. B. Wasserstoff, erleben gerade wieder einen Boom. Dies ist natürlich zum einen Teil dem gestiegenen Ölpreis geschuldet, zum anderen liegt das aber auch den recht ausgebombten Charts dieser Werte. Da genügt schon eine …



