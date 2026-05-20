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    Weitere Kurssprünge möglich, aber Nervenkitzel pur! Was Anleger jetzt über Ballard Power, ITM Power und HPQ Silicon wissen sollten!

    Saubere Energien, wie z. B. Wasserstoff, erleben gerade wieder einen Boom. Dies ist natürlich zum einen Teil dem gestiegenen Ölpreis geschuldet, zum anderen liegt das aber auch den recht ausgebombten Charts dieser Werte. Da genügt schon eine …

    Weitere Kurssprünge möglich, aber Nervenkitzel pur! Was Anleger jetzt über Ballard Power, ITM Power und HPQ Silicon wissen sollten!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Saubere Energien, wie z. B. Wasserstoff, erleben gerade wieder einen Boom. Dies ist natürlich zum einen Teil dem gestiegenen Ölpreis geschuldet, zum anderen liegt das aber auch den recht ausgebombten Charts dieser Werte. Da genügt schon eine halbwegs gute Meldung und die Aktie bricht steil nach oben aus. An den Märkten trennt sich aufgrund dessen auch die Spreu vom Weizen. Der Wasserstoff-Pionier Ballard Power kämpft nach seinem Anstieg derzeit mit schmerzhaften Umbrüchen im Aktionärskreis und weiterhin großen Kursschwankungen. Der Konkurrent ITM Power steht nach seiner raketenartigen Bewegung vor wichtigen Entscheidungen über millionenschwere Fördergelder. Und zur gleichen Zeit pirscht sich ein kleinerer Akteur klammheimlich an den Markt heran, um die gesamte Batteriebranche zu revolutionieren. HPQ Silicon lieferte sensationelle Ergebnisse aus den Laboren und bereitet die kommerzielle Massenfertigung vor. Diese Aktie ist noch nicht nach oben durchgestartet, könnte dies aber noch tun. Dieser Bericht schaut auf die jüngsten Entwicklungen der drei Aktien, analysiert die harten Fakten und zeigt, wo die Chancen liegen.

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