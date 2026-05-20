Ist diese Gold-Perle die Investmentchance des Jahres? Lahontan Gold wird zum Produzenten!
Während der Goldpreis weiter konsolidiert, ergibt sich bei dieser Gold-Perle vielleicht DIE Investmentchance des Jahres. Denn Lahontan Gold will in den kommenden Monaten Geschichte schreiben und zum Goldproduzenten in Nevada aufsteigen. In der …
Foto: esg-aktien.de
Während der Goldpreis weiter konsolidiert, ergibt sich bei dieser Gold-Perle vielleicht DIE Investmentchance des Jahres. Denn Lahontan Gold will in den kommenden Monaten Geschichte schreiben und zum Goldproduzenten in Nevada aufsteigen. In der jüngsten Investorenpräsentation bestätigt das Management, dass die Vorbereitungen für den Bau der Mine voll im Plan sind. Außerdem soll in wenigen Wochen eine neue Ressourcenschätzung veröffentlicht werden. Und geht es nach Goldman Sachs und anderen Banken, dürfte bald auch wieder der Goldpreis mitspielen. Schon Ende 2026 könnte der Preis wieder über 5.000 USD stehen. Denn die Zentralbanken kaufen offenbar mehr Gold als gedacht. Bei möglichen Produktionskosten von 1.200 USD dürfte Lahontan jedenfalls prächtig verdienen. Noch erscheint die Aktie ein Schnäppchen zu sein.
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