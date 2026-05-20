Ist diese Gold-Perle die Investmentchance des Jahres? Lahontan Gold wird zum Produzenten! Während der Goldpreis weiter konsolidiert, ergibt sich bei dieser Gold-Perle vielleicht DIE Investmentchance des Jahres. Denn Lahontan Gold will in den kommenden Monaten Geschichte schreiben und zum Goldproduzenten in Nevada aufsteigen. In der …



