EU-Einigung
USA sollen versprochene Zollvorteile bekommen
Für Sie zusammengefasst
- Einigung auf Umsetzung des Zolldeals mit den USA
- Unter Eindruck der Drohungen von Präsident Trump
- Zölle auf US-Industriegüter abschaffen vereinbart
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
STRASSBURG (dpa-AFX) - In der EU gibt es eine Einigung auf die vollständige Umsetzung des umstrittenen Zolldeals mit den USA. Unter dem Eindruck der jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump verständigten sich Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments in der Nacht unter anderem darauf, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen, wie die derzeitige zyprische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte./aha/DP/zb
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