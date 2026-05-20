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    EU-Einigung

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    USA sollen versprochene Zollvorteile bekommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Einigung auf Umsetzung des Zolldeals mit den USA
    • Unter Eindruck der Drohungen von Präsident Trump
    • Zölle auf US-Industriegüter abschaffen vereinbart
    EU-Einigung - USA sollen versprochene Zollvorteile bekommen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    STRASSBURG (dpa-AFX) - In der EU gibt es eine Einigung auf die vollständige Umsetzung des umstrittenen Zolldeals mit den USA. Unter dem Eindruck der jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump verständigten sich Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments in der Nacht unter anderem darauf, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen, wie die derzeitige zyprische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte./aha/DP/zb



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    EU-Einigung USA sollen versprochene Zollvorteile bekommen In der EU gibt es eine Einigung auf die vollständige Umsetzung des umstrittenen Zolldeals mit den USA. Unter dem Eindruck der jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump verständigten sich Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten und des …
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