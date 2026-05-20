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    Pentagon

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    Truppenreduzierung trifft Polen nur 'vorübergehend'

    Für Sie zusammengefasst
    • US reduziert Kampfbrigaden in Europa von vier auf drei
    • Truppenentsendung nach Polen vorübergehend verzögert
    • Pentagon prüft Entsendung und fordert Bündnisbeiträge
    Pentagon - Truppenreduzierung trifft Polen nur 'vorübergehend'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die geplante Reduzierung der US-Truppen in Europa betrifft laut dem US-Verteidigungsministerium auch den Nato-Verbündeten Polen - allerdings nur vorübergehend. Die USA reduzieren die Zahl ihrer Kampfbrigaden (BCT) in Europa von vier auf drei und damit auf den Stand von 2021, wie Sean Parnell, Chef-Sprecher des Pentagons, auf X mitteilte. "Dies führt zu einer vorübergehenden Verzögerung bei der Entsendung von US-Streitkräften nach Polen, das ein vorbildlicher Verbündeter der USA ist." Nähere Angaben zum Zeitplan machte er nicht.

    Über die Stationierung von US-Truppen in Polen hatte es zuvor Verwirrung gegeben: Vergangenen Woche hatte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen Beamten des Pentagons berichtet, die USA stoppten die Entsendung einer Kampfbrigade von 4.000 Soldaten. Eigentlich wurde demnach erwartet, dass die Soldaten für einen auf neun Monate angelegten Einsatz in Polen stationiert werden.

    Pentagon: Entsendung ist von weiterer Prüfung abhängig

    Am Dienstag teilte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz mit, sein US-Amtskollege Pete Hegseth habe bestätigt, dass sich das Engagement der USA für die Sicherheit Polens nicht ändere. US-Vizepräsident JD Vance sagte zudem, es handele sich um eine übliche Verzögerung bei einer Rotation.

    Der Sprecher des Pentagons teilte hingegen mit, die Entsendung der Truppe werde von einer umfassenden Prüfung abhängig gemacht. Zentral seien dafür die Herausforderungen der USA, aber auch die Fähigkeit der europäischen Verbündeten, eigene Streitkräfte beizusteuern.

    Das Pentagon bleibe dabei in enger Abstimmung mit Polen und werde zu einem späteren Zeitpunkte weitere Details nennen. "Polen hat sowohl die Fähigkeit als auch die Entschlossenheit bewiesen, sich zu verteidigen", schrieb Parnell. "Andere Nato-Verbündete sollten diesem Beispiel folgen."/jcf/DP/zb






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