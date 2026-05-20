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    CSU-Gesundheitsexpertin will Privatversicherte in Pflegereform einbeziehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Beamte und Selbstständige sollen Pflegebeiträge zahlen
    • Kosten medizinischer Behandlungen auf Krankenkassen verlagern
    • Rentenbeiträge pflegender Angehöriger weiterhin sichern
    CSU-Gesundheitsexpertin will Privatversicherte in Pflegereform einbeziehen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Beamte und Selbstständige sollten nach Aussage der CSU-Gesundheitsexpertin Emmi Zeulner künftig die gesetzliche Pflegeversicherung mitfinanzieren. "Um die Einnahmenseite der Pflegeversicherung zu stärken, gilt es die Verantwortungsgemeinschaft um die Privatversicherten und Beamten zu erweitern", sagte Zeulner der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwochausgabe). Es brauche eine breitere Beitragszahlerbasis statt immer höherer Belastungen.

    Zeulners Vorschlag geht damit in die Richtung einer Bürgerversicherung für alle Menschen, die die SPD seit langem fordert, bisher aber von der Union abgelehnt wird, berichtete die Zeitung. Beamte, Selbstständige und freiwillig Privatversicherte zahlen in der Regel in private Pflegekassen ein.

    Paradigmenwechsel bei Kostenabrechnung

    Zeulner schlug außerdem einen Paradigmenwechsel bei der Kostenabrechnung in den Heimen vor. Wenn dort beispielsweise eine Schwester eine Spritze setze, trage das bislang die Pflegekasse. Sie will diese Kosten für medizinische Behandlungen auf die Krankenkassen überwälzen, um die Pflegeversicherung zu entlasten, sagte die Unionsobfrau des Bundestagsausschusses für Gesundheit.

    Zeulner kündigte zugleich Widerstand gegen Überlegungen von CDU-Gesundheitsministerin Nina Warken an, bei pflegenden Angehörigen Rentenpunkte zu kürzen, die bislang die Pflegekasse trägt. "Die Rentenbeiträge müssen weiterhin vollständig entrichtet werden", betonte Zeulner.

    Unterstützung bekam sie dafür vom Sozialverband Deutschland: "Statt eines Spargesetzes braucht es jetzt echte Strukturreformen mit einer solidarischen Finanzierung der Pflege", sagte Verbandspräsidentin Michaela Engelmeier der "Augsburger Allgemeinen"./dm/DP/zb






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