Drohnen über Moskau! Bald auch über Florida? Mit Volatus Aerospace Aktie von der Drohnen-Rally 2.0 profitieren!

Erleben wir jetzt eine Drohnen-Rally 2.0 an der Börse? Am Wochenende gingen Aufnahmen von ukrainischen Drohnen über Moskau um die Welt. Der Luftraum rund um die russische Hauptstadt galt bisher als der am besten gesicherte. In den USA wächst die …



