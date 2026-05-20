Commerzbank-Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes
- Unicredit droht Übernahme, Thema HV erneut
- Unicredit hält nun 38,87 Prozent der Stimmrechte
- Vorstand und Aufsichtsrat raten Angebot abzulehnen
WIESBADEN (dpa-AFX) - Im zweiten Jahr in Folge ist eine drohende Übernahme durch die Unicredit bestimmendes Thema der Commerzbank-Hauptversammlung . Die italienische Großbank hat den Druck auf den Frankfurter Dax-Konzern mit einem Kaufangebot für sämtliche Aktien erhöht. Für Mittwoch (10.00 Uhr) sind die Commerzbank-Aktionäre nach Wiesbaden eingeladen - auch, um über dieses Thema zu sprechen.
Die Botschaft von Vorstand und Aufsichtsrat an die Anteilseigner ist eindeutig: "Das Angebot wird dem Wert, den Perspektiven und der strategischen Bedeutung der Commerzbank nicht gerecht. Wir empfehlen Ihnen deshalb, bei der Commerzbank investiert zu bleiben und das Angebot der Unicredit nicht anzunehmen."
Die Unicredit kontrolliert bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile. Nach jüngsten Angaben hat sich die italienische Großbank für weitere Anteile den Kaufpreis gesichert und kommt damit zusammen auf 38,87 Prozent der Stimmrechte. Der Bund, der noch gut 12 Prozent hält, lehnt eine feindliche Übernahme der Commerzbank ebenso wie Management, Betriebsrat und Belegschaft des Instituts ab./ben/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 24.330 auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,87 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +2,07 %/+18,62 % bedeutet.
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Mit den 50% meiner Aktien, die mir nach dem Verkauf bei 40 € noch bleiben, kann ich sehr ruhig schlafen. 😴
Das witzige Tauschangebot der Unicredit würde ich grundsätzlich schon mal nicht annehmen, da ich es als Frechheit empfinde, einen Tausch anzubieten, der weniger Wert ist, als wenn man seine Aktien an der Börse direkt verkauft - das geht gar nicht! Ab 40 Euro überlege ich 50% meines Aktienbestands an der Börse zu verkaufen, soll damit dann jemand anderes glücklich werden. Bei einem KK von 6,50 Euro ein nettes Geschäft. Die restlichen 50% behalte ich wegen eines möglichen Short Squeeze... 😎💡💣