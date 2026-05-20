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    Commerzbank-Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit droht Übernahme, Thema HV erneut
    • Unicredit hält nun 38,87 Prozent der Stimmrechte
    • Vorstand und Aufsichtsrat raten Angebot abzulehnen
    Commerzbank-Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Im zweiten Jahr in Folge ist eine drohende Übernahme durch die Unicredit bestimmendes Thema der Commerzbank-Hauptversammlung . Die italienische Großbank hat den Druck auf den Frankfurter Dax-Konzern mit einem Kaufangebot für sämtliche Aktien erhöht. Für Mittwoch (10.00 Uhr) sind die Commerzbank-Aktionäre nach Wiesbaden eingeladen - auch, um über dieses Thema zu sprechen.

    Die Botschaft von Vorstand und Aufsichtsrat an die Anteilseigner ist eindeutig: "Das Angebot wird dem Wert, den Perspektiven und der strategischen Bedeutung der Commerzbank nicht gerecht. Wir empfehlen Ihnen deshalb, bei der Commerzbank investiert zu bleiben und das Angebot der Unicredit nicht anzunehmen."

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    Die Unicredit kontrolliert bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile. Nach jüngsten Angaben hat sich die italienische Großbank für weitere Anteile den Kaufpreis gesichert und kommt damit zusammen auf 38,87 Prozent der Stimmrechte. Der Bund, der noch gut 12 Prozent hält, lehnt eine feindliche Übernahme der Commerzbank ebenso wie Management, Betriebsrat und Belegschaft des Instituts ab./ben/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 24.330 auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,87 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +2,07 %/+18,62 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Übernahmeofferte der UniCredit, die Bewertung und Kursentwicklung der Commerzbank: Diskussionen zum Umtauschangebot (Vorstand rät zur Ablehnung), Kursniveaus um 40–41,50 €, mögliche Nachgebote, Spekulationen über Short Squeeze, Auswirkungen der Hauptversammlung und kurzfristige Underperformance gegenüber dem DAX.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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    Commerzbank-Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes Im zweiten Jahr in Folge ist eine drohende Übernahme durch die Unicredit bestimmendes Thema der Commerzbank-Hauptversammlung . Die italienische Großbank hat den Druck auf den Frankfurter Dax-Konzern mit einem Kaufangebot für sämtliche Aktien …
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